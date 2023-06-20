الصحة: 30 يونيو مكنتنا من إجراء عمليات جراحية صعبة في الصعيد

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الطبيب المصري كفء بشهادة كافة دول العالم.

وقال حسام عبد الغفار في حواره في برنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة " إي تي سي “: ”مصر شهدت تطور كبير في قطاع الطب والصحة ".

وأضاف حسام عبد الغفار :" قبل ثورة 30 يونيو كان هناك عمليات جراحية لا يمكن إجرائها في محافظات الصعيد".

وتابع حسام عبد الغفار :" بعد تطوير القطاع الصحي أصبح من السهل إجراء عمليات جراحية صعبة في كافة محافظات الجمهورية ومنها محافظات الصعيد ".

وأكمل حسام عبد الغفار :" ثورة 30 يونيو أدت إلى حدوث تطور كبير لمنظمة الصحة في مصر ومازال التطوير مستمر".