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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: 30 يونيو مكنتنا من إجراء عمليات جراحية صعبة في الصعيد

وزير الصحة
وزير الصحة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الطبيب المصري كفء بشهادة كافة دول العالم.

 

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 وقال حسام عبد الغفار في حواره في برنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة " إي تي سي “: ”مصر شهدت تطور كبير في قطاع الطب والصحة ".

 

 وأضاف حسام عبد الغفار :" قبل ثورة 30 يونيو كان هناك عمليات جراحية لا يمكن إجرائها في محافظات الصعيد".

 

 وتابع حسام عبد الغفار :" بعد تطوير القطاع الصحي أصبح من السهل إجراء عمليات جراحية صعبة في كافة محافظات الجمهورية ومنها محافظات الصعيد ".

 

 وأكمل حسام عبد الغفار :" ثورة 30 يونيو  أدت إلى حدوث تطور كبير لمنظمة الصحة في مصر  ومازال التطوير مستمر".

الصحة وزارة الصحة القطاع الصحي 30 يونيو اخبار التوك شو

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