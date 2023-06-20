حسام عبد الغفار: الصحة العالمية تستعد لإعلان مصر خالية من فيروس سي

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الرغبة في تحسين الملف الطبي في مصر، والرغبة في زيادة رواتب الطاقم الطبي، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على كافة المحافظات، أمر متفق عليه من جميع مسؤولي الوزارة.

وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية في برنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "إي تي سي": "هناك فرق كبير بين ما نرغب في تحقيقه وما بين نستطيع تنفيذه في الوقت الراهن وهذا لا يعني أن الوزارة متوفقة بل على العكس نحن نتحرك للأمام بقوة وبسرعة ".

وتساءل كيف نجحت الوزارة في التخلص من فيرس سي، قائلا: كنا في 2014 كنا الدولة الأولى على مستوى العالم في معدلات الإصابة بفيرس سي، والآن في 2023 تستعد منظمة الصحة العالمية لإعلان مصر دولة خالية من الفيروس".

وتابع حسام عبد الغفار: "استطاعت الوزارة تحقيق هذا النجاح خلال 6 سنوات، الدولة تتحرك بنفس سرعة عمر الأفراد".