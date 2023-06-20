إجراء جراحة نادرة بالاقصر.. "الصحة" توضح تطور الطب بعد 30 يونيو

علق الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة على نجاح فريق طبي بالاقصر في اجراء جراحة نادرة لطفل مكنته من فتح فمه للمرة الاولي بعد 6 اشهر من ولادته، بعد ان كان مولود بالتصاق في الفكين من العظام.

وقال حسام عبد الغفار في حواره في برنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة “ إي تي سي “، قائلا: ” نجاح هذه العملية يكشف مدى تطور الطب في مصر بعد 30 يونيو”.

أوضح حسام عبد الغفار أن مثل هذه العمليات النادرة كانت تجرى في العاصمة فقط وفي كبرى المستشفيات الجامعية كالقصر العيني وعين شمس الجامعي، ومعهد ناصر في الصروح الطبية الكبيرة.

تابع حسام عبد الغفار :" وصلنا إلي إجراء جراحة دقيقة لحالة هي الرقم 18 على مستوى العالم في الاقصر، وهذا الامر لم يحدث قبل 30 يونيو".