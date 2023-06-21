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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل تشريعية النواب: الحياة السياسية بعد ثورة 30 يونيو تطورت

إيهاب الطماوي وكيل
إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

أكد إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أهمية ثورة 30 يونيو فى أهداف استقرار ونهضة وانجازات فى الدولة المصرية.

وقال “الطماوى” فى حوار لـ"صدى البلد"، إن الحياة السياسية بعد مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو تطورت ونضجت ومؤسسات الدولة قد أستقرت و أنتجت كثيرا و أنجازات الدولة المصرية يشهد لها القاصي و الداني خلال ال 10 سنوات و القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى كانت كلمة السر وراء هذه الأنجازات.

 

إنقاذ الهوية المصرية عن طريق ثورة 30 يونيو

وعن إنقاذ الهوية المصرية عن طريق ثورة 30 يونيو، أكد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ثورة الشعب في 30 يونيو استهدفت الحفاظ علي هوية مصر، “الدولة الوطنية العصرية التي تتسع للجميع ولا تقصي أحدًا”.

وتابع النائب: "تنظيم الإخوان سعي لطمس هوية مصر و تغييرها بالإرهاب، وتسبب في حركة الشعب بالملايين مفجرا ثورة سيكتب التاريخ عنها أنها غيرت وجه العالم وأطاحت بطموحات تنظيم دولي".

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