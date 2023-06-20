المسلماني: ميناء الإسكندرية الأكبر في حوض البحر المتوسط .. فيديو

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن ميناء الإسكندرية، هو أكبر ميناء الأن في منطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى أنه بمثابة صناعة الأمل.

وقال أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، عبر فضائية “الحياة”، أنه يطل على حوض البحر المتوسط العديد من الدول، على رأسها اليونان، ايطاليا وفرنسا وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وغيرها من الدول.

أوضح أنه تعبر 150 مليون حاوية سنويا من خلال الموانئ المطلة على البحر ، مؤكدا أن هناك تفكير أن تصبح مصر مركز لوجيستي عملاق على البحر المتوسط.

الرئيس السيس وجه الحكومة أن تكون مصر مركز اقليمي كبير على حدود البحر المتوسط، مؤكدا ان ميناء الإسكندرية من المتوقع أن يعبر من خلاله 60% من حركة التجارة العالمية.