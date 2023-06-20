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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي شهير يصدم جماهير الزمالك بشأن عودة طارق حامد

صدى البلد

علق الاعلامي هاني حتحوت علي حقيقه مفاوضات نادي الزمالك مع طارق حامد .

وكتب حتحوت من خلال حسابه الشخصي تويتر :" طارق حامد في حسابات نادي الزمالك، لكن لم يحدث تواصل رسمي حتى الآن بين اللاعب ".

أكد تقرير صحفي، أن نادي اتحاد جده السعودي، أنهى تعاقده مع لاعبه المصري طارق حامد، قبل عام كامل من نهاية العقد المبرم.

وذكرت صحيفة “ الشرق الأوسط” السعودية أن نادي اتحاد جدة أنهى ارتباطه بالثنائي البرتغالي هيلدر كوستا عقب انتهاء إعارته رسمياً والمصري طارق حامد.

وأضافت الصحيفة، أن فترة العلاج والتأهيل ستحدد مصير المصري أحمد حجازي مع نادي اتحاد جدة عقب خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي دفعت لدراسة استبعاده مؤقتاً في الميركاتو الصيفي.

ولفتت أن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، يتسمك باستمرار المهاجم  المغربي عبد الرزاق حمد الله والمدافع المصري أحمد حجازي ضمن صفوف الفريق.

وجاء قرار اتحاد جدة بالاستغناء عن طريق حامد، بسبب التعاقد مع النجم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي.

يذكر أن طارق حامد  انضم إلى نادي اتحاد جدة في الصيف الماضي لمدة عامين، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي الزمالك وعدم التوصل لاتفاق للتجديد.

ونجح طارق حامد في كسب ثقة نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، رغم تقدمه في السن - 34 عاما - إذ حجز مكانا أساسيا في تشكيلة الاتحاد وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري السعودي للمحترفين بعد غياب دام 14 عاما.

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