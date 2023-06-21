عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد سلماوي يكشف كواليس موافقة مرسي للتنازل عن جزء من سيناء |فيديو

محمد سلماوي
محمد سلماوي

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إن الرئيس الفلسطيني قال لي بأن “مرسي” وافق على التنازل عن جزء من سيناء، لافتاً إلى أن الرئيس الفلسطيني قال لمرسي: هل تتصور بأن المصريين سيقبلون بأن سيناء التي دافعوا عنها بالدماء واستعادوها بالسنتيمتر، وقعدوا في طابا للمفاوضات لاسترجاع كل سنتيمتر، هل من الممكن أن يتنازلوا عنها بهذا الشكل؟، فقال له مرسي: لا، هم سيعطوننا بدلاً منها جزءًا في صحراء النقب بنفس المساحة .

txt

محمد سلماوي: اكتشفت أن بعض الأشخاص بهيئة الكتاب قيادات بالإخوان

txt

محمد سلماوي: 30 يونيو ثورة أشعل المثقفون نيرانها

 

وأضاف “سلماوي” خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الرئيس الفلسطيني قال لي هذا الكلام ولم أستطع أن أسكت عنه فأعلنته، من خلال مقال على لسان الرئيس الفلسطيني.

وتابع: "بعض الناس تشككت وكلمني السفير محمد أنيس، وقال لي أنا رجعت إلى وزير الخارجية محمد كامل عمرو، وسألته عن حقيقة تلك الخطة، فقال له بأنه لم يُعرض عليه شيء من هذا النوع، فقلت له حينها أنت سألت الشخص الخطأ وكان من المفترض أن تسأل عصام الحداد لأنه كان حاضرًا مع الرئيس المصري وليس وزير الخارجية.. هكذا كانت تدار السياسة الخارجية" .

30 يونيو الدكتور محمد الباز الرئيس الفلسطيني برنامج الشاهد محمد سلماوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضي منصور بعد توصية بإلغاء حكم عزله من رئاسة الزمالك

بعد المماطلة.. قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

طلاق وضبط المصور.. تطورات جديدة في واقعة صاحبة الفستان الأزرق| فيديو

مهاجم سوبر.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

أحمد حسن يعلن راتب عمر السومة في الموسم الواحد

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقد مع اتحاد جدة

نجم الأهلي السابق يحسم الجدل بشأن رحيل حسين الشحات عن الفريق

نجم الأهلي ينتقل للجونة على سبيل الإعارة

ترشيحاتنا

الأمن يضبط سيدة تركت طفلاً رضيعاً أمام دار رعاية بالقليوبية

ينذر بفيضانات خطيرة|ذوبان الأنهار الجليدية في الهيمالايا يهدد حياة 240 مليون شخص

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. صرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحى

الغواصة المفقودة.. 3 طائرات عسكرية أمريكية للمساعدة في البحث

موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة ثالث أيام العشر من ذي الحجة

رسميا.. اتحاد جدة يعلن تعاقده مع كانتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق مختلفة لعمل الممبار فى عيد الأضحى.. أبرزها الصينية والمحشي سبانخ

علاقة صادمة بين ارتفاع درجات الحرارة وحصوات الكلى.. اكتشفها

لهذه الأسباب.. تعرف على فوائد القرفة قبل النوم

10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون.. رقم 6 ستبهرك| تابع

فيديو

هل تصرف المعاشات قبل العيد ؟ اعرف الموعد الحقيقي ..شاهد

ورود وأرز باللبن.. رد فعل عائلة نيرة أشرف على وصف القاتل بالشهيد

إمام عاشور راجع الزمالك تاني؟ اعرف التفاصيل ..شاهد

حكاية البلوجر أم سليم.. خدعت الجمهور بخيانة زوجها جبس مصر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

اﻟﻤﺰﻳﺪ