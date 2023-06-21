محمد سلماوي يكشف كواليس موافقة مرسي للتنازل عن جزء من سيناء |فيديو

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إن الرئيس الفلسطيني قال لي بأن “مرسي” وافق على التنازل عن جزء من سيناء، لافتاً إلى أن الرئيس الفلسطيني قال لمرسي: هل تتصور بأن المصريين سيقبلون بأن سيناء التي دافعوا عنها بالدماء واستعادوها بالسنتيمتر، وقعدوا في طابا للمفاوضات لاسترجاع كل سنتيمتر، هل من الممكن أن يتنازلوا عنها بهذا الشكل؟، فقال له مرسي: لا، هم سيعطوننا بدلاً منها جزءًا في صحراء النقب بنفس المساحة .

وأضاف “سلماوي” خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الرئيس الفلسطيني قال لي هذا الكلام ولم أستطع أن أسكت عنه فأعلنته، من خلال مقال على لسان الرئيس الفلسطيني.

وتابع: "بعض الناس تشككت وكلمني السفير محمد أنيس، وقال لي أنا رجعت إلى وزير الخارجية محمد كامل عمرو، وسألته عن حقيقة تلك الخطة، فقال له بأنه لم يُعرض عليه شيء من هذا النوع، فقلت له حينها أنت سألت الشخص الخطأ وكان من المفترض أن تسأل عصام الحداد لأنه كان حاضرًا مع الرئيس المصري وليس وزير الخارجية.. هكذا كانت تدار السياسة الخارجية" .