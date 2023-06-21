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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. حياة كريمة تغير وجه 28 قرية بكفر سعد في دمياط

حياه كريمه بدمياط
حياه كريمه بدمياط

أجرت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة ميدانية لمتابعة آخر التطورات بعدد من المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرية تفتيش ثان التابعة للوحدة المحلية بالمحمدية بمركز كفر سعد ، حيث رافقها خلالها اللواء محمدهمام سكرتير عام المحافظة واللواء مختار حسين رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير " الجهة المُنفذة لمشروعات المبادرة" وممثلى الجهة الاستشارية وجميع الجهات بالمحافظة .

 

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وقامت " المحافظ " خلال الجولة بتفقد موقف سيارات الأجرة والذى يشمل حارات لانتظار السيارات مزودة بمظلات وكافيتريا ودورات مياه و تفقدت أيضًا مجمع الخدمات الزراعية و الوحدة البيطرية و مجمع الخدمات الحكومية ومركز شباب المحمدية ، حيث بحثت خلال الزيارة موقف توصيل المرافق وتركيب العدادات  كذلك الموقف الخاص بمنظومة الحماية المدنية بتلك المنشآت..

وخلال الجولة أيضًا... تابعت" محافظ دمياط " الأعمال الجارية بمشروع إنشاء الوحدة الصحية بالمحمدية و ناقشت خطة المرحلة القادمة للانتهاء من المشروع وفقًا للمعايير والاشتراطات الخاصة بالمنشآت الصحية ، كما تضمنت الجولة تفقد محطة معالجة صرف صحى المحمدية لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع التوسعات بها،  وكذلك زيارة محطة رفع صرف صحي الفؤداية للوقوف على الموقف التنفيذى بها،  حيث يخدم المشروع قريتى الفؤداية وتفتيش ثان.

وفى سياق متصل،، تفقدت " الدكتورة منال عوض " مشروع سكن كريم الذى يتضمن ٦ عمارات بإجمالى ٤٨ وحدة سكنية ، هذا وقد أكدت  " المحافظ " على سرعة الانتهاء من الأعمال والخطوات النهائية بتلك المشروعات ، كما وجهت برفع المخلفات الناتجة عن الأعمال الإنشائية للمشروعات بالقرية ، مشددة  على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمتابعة أعمال الرفع بشكل دورى..

وأشارت " محافظ دمياط " الى متابعة المحافظة لآخر التطورات بجميع مشروعات المبادرة بشكل دورى لتحقيق أهداف هذا المشروع القومى العملاق الذى أطلقه السيد رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري و خدمة الاهالى وتوفير حياة كريمة لهم، و تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ..

ويشار إلى أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تجرى بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد لتشمل تطوير ٢٨ قرية بإجمالى ٢١٩ تابع .

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دمياط الدكتورة منال عوض الخدمات الحكومية الحماية المدنية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المبادرة الرئاسية حياة كريمة مركز كفر سعد

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