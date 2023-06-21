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مرأة

مشروبات تساعد على الهضم فى العيد| تعرف عليها

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أهم المشروبات التي تساعد الفرد على هضم الطعام فى العيد.
·اللبن: إذ يحتوي اللبن على نبيت حيّ من البكتيريا المفيدة والمعروفة باسم البروبيوتيك ، والتي تساعد على تعزيز نموّ البكتيريا النافعة الموجودة بشكل طبيعي في الجهاز الهضمي، والتي تلعب دوراً مهماً في إتمام عملية الهضم بسلاسة.
. الزنجبيل: يُعدّ شاي الزنجبيل من العلاجات الآسيوية التقليديّة المستخدمة في التعامل مع مشاكل الجهاز الهضمي وأهمّها؛ آلام البطن، والغثيان، وتعزيز عمليّة الهضم لاسيّما عند النساء الحوامل، وذلك عن طريق تسريع انتقال الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة.
·  النعناع: إذ يساعد شاي النعناع على التخفيف من مشكلة عسر الهضم وبعض أعراض متلازمة القولون العصبي، كما يعمل كمضادّ للتشنّجات المعوية؛ حيث يحتوي النعناع على مركّبات كيميائية طبيعية .
·  البيلسان الليموني: قد يساعد الشاي المحضّر من نبتة البيلسان الليموني التابعة لعائلة النعناع والمعروفة باسم المليسة على التقليل من مشاكل الهضم الخفيفة بما في ذلك الانتفاخ والغازات.
· الشومر: تمثّل بذور الشومر إحدى الأعشاب التقليدية التي تُستخدم في علاج الاضطرابات الهضمية وأهمّها؛ الانتفاخ، والغازات، وآلام البطن، والإمساك وذلك عبر تحضير منقوع الشاي لهذه البذور.
·البابونج: تتبع عشبة البابونج إلى عائلة زهر الربيع، وتتميّز بصغر حجم زهورها البيضاء، ويُستخدم منقوع رؤوس الزهور المجفّفة في الطب التقليدي لعلاج عسر الهضم، والغازات، والإسهال، والغثيان، والتقيؤ، والقرحة.
·  الماء: يُعتبر الماء من أهم وأبرز المشروبات الصحيّة التي تساهم في عمليّة الهضم؛ حيث يلعب الماء دوراً مهماً في هضم وامتصاص العناصر الغذائية من الطعام والشراب بشكل جيّد، كما يمثّل الماء الشريك الأساسي للألياف الغذائية لإخراج الفضلات الصلبة من الجسم، وفي الحقيقة تُنصح النساء بشرب 2.7 لتر يومياً، بينما يُنصح الرجال بشرب 3.7 لتر يومياً من الماء.
·مزيج الليمون: يمكن أن يساعد مزج عصير الليمون مع الماء والقليل من صودا الخبيز على التخفيف من أعراض مشاكل الجهاز الهضميّ، وذلك نتيجة تكوّن حمض الكربونيك الذي يُقلّل من الغازات وعسر الهضم، كما قد يُعزّز من حركة الطعام داخل الأمعاء، بالإضافة إلى دور الحموضة الموجودة في عصير الليمون بالمساهمة في هضم وامتصاص الدهون.
·القرفة: تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في شاي القرفة على تعزيز الهضم، والحد من خطر تهيّج الجهاز الهضمي، كما تساعد المواد الأخرى الموجودة في نبات القرفة على تقليل الغازات، والانتفاخ، والمغص، والتجشّؤ، بالإضافة إلى معادلة حموضة المعدة والتقليل من حرقة المعدة وعسر الهضم.

الاجتماعى الانتفاخ والغازات الاضطرابات الهضمية الأمعاء الدقيقة الجهاز الهضمي

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