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قرار عاجل ضد المتهم بمحاولة قـ.تل طالب طب أسنان بسبب فعل فاحش مع فتاة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل ضد المتهم بمحاولة قـ.تل طالب طب أسنان بسبب فعل فاحش مع فتاة

الطالب الضحية
الطالب الضحية
كتب محمد عبدالله :

قررت جهات التحقيق المختصة حبس  المتهم بطعن طالب كلية طب الأسنان الذي عاتبه لارتكاب فعل فاحش في حديقة الكمبوند.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض علي الشاب المتهم بطعن طالب كلية طب الأسنان بعد أن عاتبه بسبب مشهد غير لائق له مع فتاة داخل حديقة الكمبوند.

تسببت محاولة طالب بكلية طب أسنان، بمنع شاب وفتاة من ممارسة أفعال مخلة وسط الشارع في إصابته بإصابات بالغة داخل كومبوند بطريق الواحات بأكتوبر، حيث طعنه الشاب بمطواة في منطقة البطن، ما تسبب في إصابته بقطع في المعدة، وتجمعات دموية على البنكرياس وخدش بالكبد.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا بتعرض الطالب "أحمد حسام"، لاعتداء بسلاح أبيض من شاب، بعدما لاحظ وجوده مع فتاة في وضع مخل بالآداب العامة أمام عمارات "دار مصر" بطريق الواحات، فوجه عتابا لهما، ما أثار غضب الشاب الذي عاجله بطعنة نافذة.

وتم نقل الطالب المصاب إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث يخضع للرعاية المركزة منذ 3 أيام، وسط حالة صحية حرجة، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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