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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: هجوم أوكرانيا المضاد سيكون صعبًا

أوكرانيا
أوكرانيا

كشفت نائبة المتحدثة باسم البنتاجون، صابرينا سينج، أن واشنطن تدرك أن هجوم أوكرانيا المضاد سيكون صعبًا لكن كييف لديها الأسلحة اللازمة.

وقالت سينج للصحفيين إن الولايات المتحدة تعتبر مقتل الجنود الأوكرانيين خلال الهجوم المضاد، جزءا لا يتجزأ من الصراع.

وأضافت: "منذ بداية الصراع أخذت واشنطن في الاعتبار الخسائر التي ستقع في صفوف القوات الأوكرانية في ساحة المعركة، وهذا أمر طبيعي ومحزن في آن واحد فالخسائر جزء لا يتجزأ من الحروب".

وأكدت أن واشنطن أدركت منذ البداية بأن الهجوم المضاد الأوكراني سيكون صعبا، لكنها تعتقد أن كييف لديها الأسلحة اللازمة لتحقيق النصر.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال أمس الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية تقضي على القوات الروسية في مسرحين رئيسيين للصراع، شرق وجنوب البلاد.

وأوضح زيلينسكي في خطابة المسائي عبر الفيديو: “في هذا الوقت يقوم جنودنا في الجنوب والشرق بتدمير العدو بنشاط، وتطهير أوكرانيا”.

وأضاف الرئيس الأوكراني، أن “الدفاع ضد الإرهاب يعني تدمير الإرهابيين وهو ضمان بأن روسيا لن تتاح لها الفرصة أبدًا لجلب الشر إلى أوكرانيا”.

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