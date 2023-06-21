في ذكرى رحيل سعاد حسني.. قصة اعتزال أحمد مظهر بسبب السندريلا

تحل اليوم الذكرى 22 على رحيل سندريلا الشاشة «سعاد حسني» التى رحلت عن عالمنا فى 21 يونيو من عام 2001 ،والتي قدمت عددًا من الأعمال الفنية التى لا تزال علامة فى تاريخ السينما المصرية.

وقدمت الفنانة سعاد حسني عشرات الأفلام السينمائية الناجحة أبرزها : المتوحشة ، غروب وشروق ، خلي بالك من زوزو ، أميرة حبي أنا ، الكرنك ، شقيقة ومتولي ، الدرجة الثالثة ، الراعي والنساء ، كما عملت في التلفزيون لمرة واحد فقط في مسلسل هو وهى.

نشأة سعاد حسني

نشأت سعاد وسط عائلة مكونة من 16 أخا وأختا، وكان ترتيبها بين أخواتها العاشرة وهي شقيقة المطربة نجاة الصغيرة.

بداية رحلتها الفنية

بدأت السندريلا رحلتها الفنية، عندما عملت في الفن وهي طفلة صغيرة مع بابا شارو، ثم اكتشفها للسينما عبد الرحمن الخميسي، ثم توالت الأعمال الفنية، وكان فيلم حسن ونعيمة سبب شهرتها، وظلت تتوالى نجاحاتها الفنية والسينمائية، حتى لقبت بسندريلا الشاشة العربية.



زيجات السندريلا

تزوجت الفنانة ، سعاد حسني، من المخرج صلاح كريم، ومن المخرج علي بدرخان، ثم بعد ذلك من كاتب السيناريو ماهر عواد، وقيل إنها تزوجت الفنان عبد الحليم حافظ سرا بعد قصة حب كبيرة جمعت بينهما.



سعاد حسنى وصلاح جاهين

في حياة الفنانة الراحلة محطات فنية كثيرة، فقد كانت علاقتها بالفنان الكبير الراحل صلاح جاهين علاقة قوية، حيث اعتبرته أستاذها ووالدها ومعلمها الأول، وبرحيله ابتعدت سعاد حسني لفترة عن الأضواء.

سعاد حسني وخلافها مع أحمد مظهر

لا يعرف كثيرون أن أحمد مظهر، اتخذ قرارا بالاعتزال خلال إحدى فترات حياته الفنية، وذلك بسبب الفنانة سعاد حسني الذي فوجئ بإصرارها على أن يسبق اسمها اسمه في أحد أعمالهما الفنية، بل وأصرت على يكون اسمها هو الاسم الأول على أفيش الفيلم، هذا الإصرار من قبل السندريلا جعله يفكر جديا في الاعتزال.

وبالفعل فتح أحمد مظهر ورشة لتصليح السيارات في منزله بمساعدة بعض من أصدقائه، خاصة أنه كان معروفا عنه شغفه الشديد بالميكانيكا وتصليح السيارات.

لكن أحمد مظهر تراجع بعد فترة عن قرار الاعتزال وظل لسنوات يشترك في أعمال فنية تليفزيونية أو سينمائية، وقام أيضا بالتعاون مع السندريلا سعاد حسني بعدها في فيلم "شفيقة ومتولي" عام 1978 وظل يعمل بالفن حتى رحيله.

وفاة سعاد حسنى

وتوفيت السندريلا في ظروف غامضة في لندن، إثر سقوطها من الدور السادس من شرفة مبني ستوارت يوم 21 يونيو 2001، وأثارت حادثة وفاتها جدلا واسعا إلى يومنا هذا، بسبب إعلان الشرطة البريطانية آنذاك أنها انتحرت، بينما تدور شكوك حول أنه تم قتلها، وهكذا رحلت سعاد حسني تاركة ورائها تاريخًا طويلاً، وأعمالا لا تزال تعيش في وجدان المصريين، من الإبداع والفن لا يمكن نسيانها.