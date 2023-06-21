محمد سلماوي: لولا استجابة الجيش لمطلب الناس في 30 يونيو لقُمعت الثورة|فيديو

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي “إن الشعب المصري لديه حس يقدر يقيم كل شخص بحجمه، وأدركوا أن محمد مرسي لا يمثل الثورة، وإنما خادم للجماعة وأداة في يد المرشد، لذا هتفوا ضد حكم المرشد، وليس فقط عزل مرسي”.



وأضاف خلال شهادته في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "رجل الشارع مش عايز يغير مرسي، هو رافض الجماعة والحكم الديني".

ووصف “سلماوي” مشهد 3 يوليو بالمهيب، قائلًا: "كنت ممزقًا بين مشهد مهيب عبر عن كل تطلعات الجماهير وكان نتاج نضال على مدى سنة، مرورا بحملات تمرد وأحداث الاتحادية، وناس سال دماؤها، والإعلان الدستوري وما ناله، وانتهي بمشهد الانتصار حين أعلنت الجماعة السياسية برنامج المستقبل الذي من أجله تمت التضحيات، وقربت أكثر بين الشعب وجيشه، لولا استجابة الجيش لمطلب الناس في 30 يونيو، لامتد فترة، وربما قمعوه".



واختتم: "الجيش استجاب بعد إلحاح لمطالب الجماهير حقنًا للدماء وخشية أن تتفجر المسائل في فوضى لا نستطيع ضمها بعد ذلك".

