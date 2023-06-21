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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اتفاق تعاون بين جامعة العريش واقليم سيناء الثقافي لإكتشاف المواهب من الطلاب

وفد الثقافة في زيارة
وفد الثقافة في زيارة لجامعة العريش

 

بحث الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش شمال سيناء، مع الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة رئيس الادارة المركزية لإقليم القناه وسيناء الثقافي،  سبل التعاون من أجل اكتشاف ورعاية المواهب من طلاب الجامعة، فى ظل التعاون المثمر بين جامعة العريش ومختلف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لتوعية وتثقيف الطلاب ومنتسبي الجامعة .

 

واتفق الطرفان على ما يلى:
تشكيل فرق " فنون شعبية ، موسيقى عربية، مسرح " من شباب جامعة العريش بدعم القائمين على العمل الثقافى بقصر ثقافة العريش ، وتكوين نادى أدب من الشعر والقصة وشعر البادية بالجامعة من خلال شعراء وكتاب قصر ثقافة العريش، وإتاحة تنفيذ العروض الفنية "غناء، مسرح، استعراض" على مسرح قصر ثقافة العريش. واتاحة تنفيذ المعارض الفنية "قاعة الفنون التشكيلية" بقصر ثقافة العريش للطلاب الهواة والمتميزين .

 

معرض متحرك:

 

كما تم التنسيق بين اقليم القناة وسيناء الثقافى وجامعة العريش بشأن تنفيذ  الاحتفال بمعرض متحرك لمنجزات الوطن تحت عنوان " انجازات وطن " خلال السنوات من 2013م حتى 2023م.، والاحتفال كذلك بالعيد الخمسين لذكرى أكتوبر بعقد المؤتمر العام لأدباء مصر بجامعة العريش.

حضر اللقاء  أشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء،   و محمود حنفي وكيل المديرية الثقافة، وأشرف ابو الريش رئيس تحرير جريدة روزاليوسف.
 

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