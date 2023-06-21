أوكرانيا تكشف عن مكاسب جديدة حققتها في هجومها المضاد

أعلنت الفوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، عن مكاسب جديدة حققتها في منطقة زابوريجيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال أندري كوفاليف، المتحدث باسم الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية نجحت في استعادة بعض الأراضي نحو ميليتوبول وبرديانسك في منطقة زابوريجيا.

ذكر كوفاليف في منشور عبر "تيليجرام": "لقد حققوا نجاحا جزئيا، وهم يكتسبون أرضا"،

وأضاف أن: "المكاسب كانت بالقرب من قرى ماله توكماتشكه وروبوتين، من بين آخرين.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الأوكرانية، سيطرتها على قرية بياتيكاتكي في جبهة قتال زابوريجيا التي تشن بها كييف الهجوم المضاد.

وأقر مسئولًا روسيًا، أن القوات الأوكرانية سيطرت على قرية بياتيكاتكي في منطقة زابوريجيا، وهو أول مكسب لكييف على تلك الجبهة منذ أن شنت هجومها المضاد في وقت سابق من هذا الشهر.