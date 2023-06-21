هتتغرم 200 ألف جنيه.. احذر السفر عن طريق الهجرة غير الشرعية.. تفاصيل

"فى السنوات الاخيره لجأ بعض الشباب إلى السفر، خارج البلاد عن طريق الهجرة غير الشرعية، بحثا عن الثراء، وتحقيق أحلامه، ولكن السفر بهذه الطريقة يؤدي في كثير من الأحيان إلى العديد من المشاكل والمتاعب.

صدى البلد يرصد في السطور التالية، تقريراً عن خطورة السفر بطريق غير مشروع، والمخاطر التي يواجهها المسافر فضلاً عن العقوبة المقررة في نص القانون، حيث يقول محمود السمري،المحامي بالنقض، ان الهجرة الغير شرعية، هي عبارة عن دخول الشخص الى دولة بطريقة غير قانونية، او البقاء في بلد ما بطريقة غير قانونية او الدخول بشكل قانوني وعدم الخروج ضمن المدة المحدد القانونية المسموح بها للبقاء.

وأكد السمري، ان الهجرة الغير شرعية هي قضية تحتاج الى تقيم كلي من البلد المقصودة للهجرة،سواء كانت البلد المصدر وبلد العبور كل واحد على حدا.

وأوضح السمري، ان محاولات مقاومة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، جاء قانون رقم 82 لسنه ٢٠١٦ وتعديلاته بقانون رقم ٢٢ لسنه ٢٠٢٢ للحد من هذه الظاهره ومكافحاتها مع ازدياد نسبه تهريب المهاجرين، وحدد القانون عقوبات تسري على كل من ارتكب الهجرة غير الشرعية، وإذا وجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه، يُعاقب كل من كان يعلم بإقبال أحد المواطنين على ارتكاب تلك الجريمة ولم يبلغ السلطات المنوطة، حيث جاء في المادة رقم 15 فقرة أولى أنه يعاقب في هذه الحالة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

طريق الهجرة غير الشرعية



وعن، عقوبة من علم بالهجرة غير الشرعية ولم يبلغ عنها

أوضح السمري، أن المادة 6 من القانون، نصت على أن يكون: «السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسّط فيها، والسجن المشدّد لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في الحالات الواردة بالمادة ذاتها والتى يتمثل أبرزها في إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني، إذا تعدد الجناة، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.