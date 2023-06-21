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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش هكررها تاني.. كريم عبدالعزيز يتحدث عن تجربة الغناء في بيت الروبي

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

أكد الفنان كريم عبد العزيز أن خوض تجربة الغناء فى فيلمه الجديد بيت الروبي جاء عن طريق الصدفة.

وعن تكرار التجربة أكد كريم عبد العزيز أنه لن يكرر تجربة الغناء مرة أخرى سواء فى فيلم أو أى عمل تلفزيوني قائلا: أنا صوتي وحش معرفش عجب الناس ازاي.

 

وأضاف كريم عبد العزيز انه سعيد بالتجربة مع محمود العسيلى وكريم محمود عبد العزيز وردود الأفعال حول الأغنية منذ طرحها على اليوتيوب، لكنه لا يكررها مرة أخرى

 

 

كريم عبد العزيز يحتفل ببيت الروبي

 

واحتفل الفنان كريم عبد العزيز بالعرض الخاص لفيلمه الجديد بيت الروبي مساء أمس الثلاثاء داخل إحدى السينمات بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر العرض الخاص عدد كبير من نجوم العمل، وعلى رأسهم كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد والمخرج بيتر ميمي.

 

أغنية فيلم بيت الروبي 



وطرحت الشركة المنتجة لفيلم بيت الروبي الأغنية الدعائية للفيلم “سامع هس” والتى يقوم بغنائها كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ومحمود العسيلي.

الأغنية من كلمات فليبينو وألحان و توزيع أحمد طارق يحيى ومن إخراج بيتر ميمي.

 

البرومو الرسمي لبيت الروبي 

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم بيت الروبي البرومو الرسمي له استعداد لعرضه فى السينمات يوم 21 من شهر يونيو الجارى.

وظهر فى البرومو الإعلامية منى الشاذلي والتى تظهر ضمن أحداث الفيلم كضيفة شرف، كما قام كريم عبد العزيز بالغناء ضمن أحداث الفيلم لتكون هذه هي المرة الأولى الذى يخوض فيها تجربة الغناء. الفيلم يتم طرحه مع احتفالات عيد الأضحي ويستمر حتى نهاية موسم الصيف فى مصر وباقى الدول العربية.

فيلم "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" الذى عرض بداية العام الجديد.

أما كريم عبد العزيز فيتعاون مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني والجزء الثالث، وكان مقررا التعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين" في رمضان المقبل، إلا أنه تم تأجيله لشهر رمضان 2024 حسبما أعلن كريم عبد العزيز بسبب أن العمل ضخم إنتاجياً ويحتاج إلى وقت كبير للتحضيرات.


 

كريم عبد العزيز الفنان كريم عبد العزيز بيت الروبي

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