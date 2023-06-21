الحوار الوطني|هدى الملاح تطالب بتطبيق تجربة بنجلاديش في محاربة الفقر بدعم المشروعات

قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة له دور مهم في دعم التنمية الاقتصادية بما يعكسه من زيادة في القيمة المضافة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع هيكل الاقتصاد، كما يمثل مصدراً رئيساً في خلق فرص عمل، ويعد فرصة هامة أمام رواد الأعمال لتحويل أفكارهم إلى مشروعات مختلفة على أرض الواقع، وعدم الاهتمام بالمعوقات والتحديات التي تواجه هذا القطاع سوف تتحول هذه المشروعات الصغيرة إلى اللارسمية وينموا حجم الاقتصاد غير الرسمي وينعكس هذا بالسلب على خزينة الدولة.

كما شددت "الملاح" في كلمتها بالحوار الوطني خلال جلسة السياسات الصناعية، وهي جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص، على سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة و ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت ونهضت في هذا القطاع، وعمل بنك مخصص للمشروعات الصغيرة مثل بنك جرامين في بنجلاديش, حيث ثبت نجاحه في القضاء على الفقر وخلق فرص عمل للشباب وايجاد فرص حقيقية لتوليد الدخل، وتحسين نوعية الحياة للمهمشين والمرأة المعيلة.

ويعتبر بنك جرامين أول مصرف في العالم يقوم بتوفير رؤوس الاموال للفقراء فقط في صورة قروض بدون ضمانات مالية ليقوموا بتأسيس مشاريعهم الخاصة المدرة للدخل، وأن تأسيس هذا البنك ليس من أموال الدولة، بل من التضامن الاجتماعي والمؤسسات الخيرية ورجال الاعمال، على أن تسدد هذه القروض بنسبة بسيطة من أرباح المشروع حتى تعم الفائدة على الجميع.