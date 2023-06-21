آخر انتهاكات المستوطنين .. إشعال النار في أراضٍ بقرية حوسان ببيت لحم

قام مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، بإشعال النيران في أراضٍ بقرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مراسل وكالة أنباء فلسطين"وفا"، بأن مستوطنين إسرائيليين قاموا بإشعال النيران في أراضي منطقة قديس، الواقعة وسط مستوطنة "بيتار عيليت" والتي أقيمت وسط أراضي الفلسطينين والذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى الأراضي الأن لإخماد النيران.

ويشار إلى أن المستوطنين الإسرائيليين أشعلوا قبل أيام النيران في الأراضي ذاتها، مما أدى إلى إتلاف العشرات العديد من الأشجار وإصابة مواطنين بالاختناق.

كما اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في القرية تركزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي قرب الشارع الرئيسي، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب المواطنين، وأغلقت مدخلي القرية الغربي.