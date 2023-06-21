عضو بالشيوخ: الرئيس يحمل هموم القارة الأفريقية بالقمة المصرية الفرنسية

أكد عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، التى تنطلق غدا الخميس، ولمدة يومين بالعاصمة الفرنسية باريس، مضيفا أن الرئيس السيسي يحمل هموم واشكاليات القارة الأفريقية والتحديات التى تواجهها وبخاصة للتغيرات المناخية.

وثمن النائب عبده أبوعايشه فى تصريحات صحفية، أهمية القمة المصرية الفرنسية، مشيرا إلى أن هذه القمة دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال cop27 التى عقدت في شرم الشيخ، نوفمبر الماضي، من أجل إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المباحثات سوف تتناول التحديات الخاصة بالتنمية في إفريقيا بجانب مناقشة أزمة المناخ وتحمل افريقيا للتغيرات المناخية.

كما ثمن أبو عايشه الجهود المصرية لمواجهة التحديات الإفريقية وبخاصة في المحافل الدولية.مؤكدا أن الموقف الفرنسي يأتي متوافقا مع الموقف المصري الثابت من ضرورة دعم الدول النامية في مواجهة التغيرات العالمية التى تفرض عليهم، وتتسبب في عرقلة جهود التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب تقديم الدعم اللازم لهم من أجل مساعدتهم على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.

واختتم بأن القمة المصرية الفرنسية سوف تكون خارطة طريق للإصلاحات المستقبلية والتنمية المستدامة ،وتحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنا بين الجنوب والشمال.