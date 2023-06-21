عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بالشيوخ: الرئيس يحمل هموم القارة الأفريقية بالقمة المصرية الفرنسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، التى تنطلق غدا الخميس، ولمدة يومين بالعاصمة الفرنسية باريس، مضيفا أن الرئيس السيسي يحمل هموم واشكاليات القارة الأفريقية والتحديات التى تواجهها وبخاصة للتغيرات المناخية.

وثمن النائب عبده أبوعايشه فى تصريحات صحفية، أهمية القمة المصرية الفرنسية، مشيرا إلى أن هذه القمة دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال cop27 التى عقدت في شرم الشيخ، نوفمبر الماضي، من أجل إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المباحثات سوف تتناول التحديات الخاصة بالتنمية في إفريقيا بجانب مناقشة أزمة المناخ وتحمل افريقيا للتغيرات المناخية.

كما ثمن أبو عايشه الجهود المصرية لمواجهة التحديات الإفريقية وبخاصة في المحافل الدولية.مؤكدا أن الموقف الفرنسي يأتي متوافقا مع الموقف المصري الثابت من ضرورة دعم الدول النامية في مواجهة التغيرات العالمية التى تفرض عليهم، وتتسبب في عرقلة جهود التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب تقديم الدعم اللازم لهم من أجل مساعدتهم على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.

واختتم بأن القمة المصرية الفرنسية سوف تكون خارطة طريق للإصلاحات المستقبلية والتنمية المستدامة ،وتحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنا بين الجنوب والشمال.

الأفريقية التغيرات المناخ التحديات الأفريقية التغيرات المناخي التغيرات العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

مصر تؤكد رفضها الكامل لأعمال الترويع والترهيب والعقاب الجماعي للمواطنين الفلسطينيين

هز الوسط الفني.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

ترشيحاتنا

أعمال الحج .. علي جمعة يكشف عن أسرار يوم التروية

مين مسيطر في البيت؟.. عزة مصطفى توجه سؤالا مفاجئا لـ محمد رياض

فرنسا.. 4 أشخاص في حالة حرجة بعد انفجار بوسط باريس

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود بالدوري والقناة الناقلة

الحق اشتري | شعبة الذهب تفجر مفاجأة جديدة قبل عيد الأضحى

سقوط مدو لـ كييف.. طيار أوكراني يفجر مفاجآت صادمة عن الهجوم المضاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول الرئيس السيسي لفرنسا للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

أولاد الفنانين يخطفون الأنظار | نجل كريم عبد العزيز وابنة تامر أمين حديث السوشيال ميديا ..شاهد

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

فيديو

مش شيخ جامع .. زوجة خالد يوسف تعلق على علاقاته النسائية|فيديو جراف

فتوى الهلالي على الهواء | يجوز الأضحية بالفراخ .. فيديو جراف

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه.. ماذا يحدث في اجتماع المركزي المقبل؟

تطورات فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. المصور والناشر طلع قريبها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ