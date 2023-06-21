عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن: على الأحزاب تعظيم الاستفادة من إمكانياتنا المتعددة لدعم مؤسسات الدولة

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

قال الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجمهورية بحزب حماة الوطن، إننا نجتمع اليوم من أجل تعظيم الاستفادة من إمكانياتنا المتعددة والمتنوعة لدعم مؤسسات الدولة الوطنية والوقوف جنبا إلى جنب بتقديم كل ما نستطيع لخدمة وطننا الغالي.
 
وأكد أن حزب حماة الوطن يعتمد استراتيجية واضحة لعدة محاور منها التنظيمي ومنها السياسي وفي القلب منها الدور الخدمي المجتمعي. 
 
واستكمل حديثه بالقول لقد قمنا بإطلاق العديد من المبادرات وعقدنا العديد من الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، وأيضا مؤسسات حزبية، ويظهر ذلك جليا في التعاون المثمر الذي قمنا به مع حزب مستقبل وطن في تنفيذ عدد من الفاعليات والمبادرات ومنها قافلة المساعدات بغزة وإحلال سيارات الأجرة لسائقي العريش المرحلة الأولى والإفراج عن الغرامات بشهر رمضان المعظم.
 
وتابع: أطلقنا في حماة الوطن عدة قوافل طبية وفي إطار دعم جهود الدولة ومؤسساتها الوطنية عملنا على مواجهة غلاء الأسعار وما تم على إثره من جشع بعض التجار فيما يتعلق بملف الإنتاج الحيواني واستجلاب لحوم من إفريقيا. 
 
وأكد أن الحزب يسعى  لخدمة المواطن من خلال أماناتنا الفرعية المنتشرة في كافة ربوع مصر والتي تصل إلى ما يقرب ١٤٠٠ مقر وأمانة تقوم برصد المشكلات والتلاحم مع المواطنين لإيجاد الحلول لها، فقد أطلقنا العنان لكوادرنا الحزبية لحرية تقديم الأفكار المبتكرة والإبداعية لمواجهة المشكلات التي تواجه المواطنين.
 
واستكمل حديثه : لقد قمنا بإطلاق مبادرة طاقات الوطن المنتجة بتدشين العديد من مراكز الأمل لخدمة وتأهيل وتدريب المرأة المعيلة وأطلقنا العديد من قوافل المواد الغذائية لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، وبروتوكولات عدة في المجال الصحي.
 
واستكمل مداخلته بالقول إيمانًا منا برسالة الجمهورية الجديدة بأهمية بناء الإنسان دشنا مبادرة "بالعلم هنكمل" لتوفير الاحتياجات المدرسية لمئات الأسر من مختلف ربوع الجمهورية، فكل ما سبق بعد جزء من كثير نقوم به على مدار الساعة.
 

وأضاف أن التاريخ المتجرد يكون قاسيا في حكمه في أوقات كثيرة ونريده شاهدا لنا لا علينا وحزب حماة الوطن يمد يده للجميع من أجل خدمة وطننا الغالي مستشرفين جميعا جمهورية جديدة نأمل خلالها مستقبلا أفضل للمصريين.

واختتم قائلا إننا في حماة الوطن نؤمن بأن الأوطان هبه من الله والأمان نعمة من الله وبينهما مسؤولية وسنكون جميعا بمشيئة الله على قدر هذه المسئولية .
 
جاء ذلك خلال المتلقى السياسي الذي عقد تحت شعار  "مشاركه من اجل الوطن .
حصاد عام مضي- رؤيه عام مقبل تحت رعايه حزب مستقبل وطن ومشاركه  مجموعه كبيره من الاحزاب..
-حزب حماه الوطن 
-حزب الشعب الجمهوري 
-حزب مصر الحديثه
-حزب المؤتمر 
-تحالف الاحزاب السياسية الذي يضم ٤٢ حزبا .
-تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسين .
في اكبر ملتقي حزبي سياسي  لاستعراض جهود الاحزاب السياسيه خلال عام مضي .. ووضع الرؤي لعام مقبل  من خلال محاور اهمها :
١. النشاط السياسي الحزبي .
٢.الاجنده التشريعيه للقوي السياسيه.
٣.العمل المجتمعي والتنموي لتطوير المجتمع ، طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أحمد العطيفي الاحتياجات المدرسية الاحزاب الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديد الاحتياجات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

دا كلام زبالة | سيدة الفستان الأزرق : مكسوفة أنزل الشارع

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي

الجاني مش صاحبه.. مفاجأة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

بعد إلغاء الفاتورة .. تعرف على أسعار باقات التليفون الأرضي

صدمة أهلاوية | صفقة المهاجم السوبر طارت .. وهذا النادي خطفه في لحظة

قناص جديد .. نجم الزمالك يعلن مفاجأة لجماهير الفارس الأبيض

ترشيحاتنا

تواصل مسلسل الزلّات | تامر أمين يهاجم شيرين بسبب تصريح المايوه

عاجل | الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

صدمة بالأهلي | محمد شريف في خطر والسبب كهربا .. إيه الحكاية

نجم نيوكاسل السابق : محمد صلاح يقود ليفربول في المستقبل

المسدس تعطل.. معيد جامعة طنطا خطط لقتل استاذه بـ 13 طلقة

قناة جزائرية تدّعي طرد سفير الإمارات .. وتدخل عاجل من السلطات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول الرئيس السيسي لفرنسا للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

أولاد الفنانين يخطفون الأنظار | نجل كريم عبد العزيز وابنة تامر أمين حديث السوشيال ميديا ..شاهد

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

فيديو

يحدث في المدينة المنورة.. استقبال مؤثر للحجاج المصريين بنشيد «طلع البدر علينا»|فيديوجراف

سمكة الثعبان بشاطئ جليم تثير الجدل|هل نتجنب نزول البحر هذا الصيف؟

أمطار في يونيو .. سر تحذير الأرصاد الجوية للمواطنين

مش شيخ جامع .. زوجة خالد يوسف تعلق على علاقاته النسائية|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ