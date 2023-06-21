حماة الوطن: على الأحزاب تعظيم الاستفادة من إمكانياتنا المتعددة لدعم مؤسسات الدولة

قال الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجمهورية بحزب حماة الوطن، إننا نجتمع اليوم من أجل تعظيم الاستفادة من إمكانياتنا المتعددة والمتنوعة لدعم مؤسسات الدولة الوطنية والوقوف جنبا إلى جنب بتقديم كل ما نستطيع لخدمة وطننا الغالي.



وأكد أن حزب حماة الوطن يعتمد استراتيجية واضحة لعدة محاور منها التنظيمي ومنها السياسي وفي القلب منها الدور الخدمي المجتمعي.



واستكمل حديثه بالقول لقد قمنا بإطلاق العديد من المبادرات وعقدنا العديد من الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، وأيضا مؤسسات حزبية، ويظهر ذلك جليا في التعاون المثمر الذي قمنا به مع حزب مستقبل وطن في تنفيذ عدد من الفاعليات والمبادرات ومنها قافلة المساعدات بغزة وإحلال سيارات الأجرة لسائقي العريش المرحلة الأولى والإفراج عن الغرامات بشهر رمضان المعظم.



وتابع: أطلقنا في حماة الوطن عدة قوافل طبية وفي إطار دعم جهود الدولة ومؤسساتها الوطنية عملنا على مواجهة غلاء الأسعار وما تم على إثره من جشع بعض التجار فيما يتعلق بملف الإنتاج الحيواني واستجلاب لحوم من إفريقيا.



وأكد أن الحزب يسعى لخدمة المواطن من خلال أماناتنا الفرعية المنتشرة في كافة ربوع مصر والتي تصل إلى ما يقرب ١٤٠٠ مقر وأمانة تقوم برصد المشكلات والتلاحم مع المواطنين لإيجاد الحلول لها، فقد أطلقنا العنان لكوادرنا الحزبية لحرية تقديم الأفكار المبتكرة والإبداعية لمواجهة المشكلات التي تواجه المواطنين.



واستكمل حديثه : لقد قمنا بإطلاق مبادرة طاقات الوطن المنتجة بتدشين العديد من مراكز الأمل لخدمة وتأهيل وتدريب المرأة المعيلة وأطلقنا العديد من قوافل المواد الغذائية لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، وبروتوكولات عدة في المجال الصحي.



واستكمل مداخلته بالقول إيمانًا منا برسالة الجمهورية الجديدة بأهمية بناء الإنسان دشنا مبادرة "بالعلم هنكمل" لتوفير الاحتياجات المدرسية لمئات الأسر من مختلف ربوع الجمهورية، فكل ما سبق بعد جزء من كثير نقوم به على مدار الساعة.



وأضاف أن التاريخ المتجرد يكون قاسيا في حكمه في أوقات كثيرة ونريده شاهدا لنا لا علينا وحزب حماة الوطن يمد يده للجميع من أجل خدمة وطننا الغالي مستشرفين جميعا جمهورية جديدة نأمل خلالها مستقبلا أفضل للمصريين.



واختتم قائلا إننا في حماة الوطن نؤمن بأن الأوطان هبه من الله والأمان نعمة من الله وبينهما مسؤولية وسنكون جميعا بمشيئة الله على قدر هذه المسئولية .



جاء ذلك خلال المتلقى السياسي الذي عقد تحت شعار "مشاركه من اجل الوطن .

حصاد عام مضي- رؤيه عام مقبل تحت رعايه حزب مستقبل وطن ومشاركه مجموعه كبيره من الاحزاب..

-حزب حماه الوطن

-حزب الشعب الجمهوري

-حزب مصر الحديثه

-حزب المؤتمر

-تحالف الاحزاب السياسية الذي يضم ٤٢ حزبا .

-تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسين .

في اكبر ملتقي حزبي سياسي لاستعراض جهود الاحزاب السياسيه خلال عام مضي .. ووضع الرؤي لعام مقبل من خلال محاور اهمها :

١. النشاط السياسي الحزبي .

٢.الاجنده التشريعيه للقوي السياسيه.

٣.العمل المجتمعي والتنموي لتطوير المجتمع ، طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.