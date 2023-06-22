فريدة الشوباشي: 30 يونيو أضافت لي كل حاجة حلوة

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن مصر مليئة بالكنوز، لافتة إلى أن أكبر دليل ما يحدث في سيناء اليوم، حيث كانت سيناء مهملة وكان يحفر فيها الأنفاق ولم يكن أحد يدري.

وأضافت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي خلال لقاءها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "extra news"، أن 30 يونيو أضافت لي كل حاجة حلوة، وكل حاجة كنت مفتقداها وحزينة على فقدانها رجعتلي من جديد، وعندما رأست جلسة مجلس النواب، وجدت أنني لا أمتلك أي شيء فيها وإنما هي فضل من الله سبحانه وتعالى، لأني كنت الأكبر سنًا، وبالتالي فإن ذلك يعتبر تكريم من الله سبحانه وتعالى، كما أنه يعطي رمزية للدولة التي تعمل على تمكين المرأة وفتح الطريق أمامها، معقبة: "شعرت حينها بأنني مصرية وفخورة بكوني مصرية، وفخورة بأنني توليت جلسة أصبحت في التاريخ.

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.