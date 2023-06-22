فريدة الشوباشي: لم يوجد حوار في عهد الإخوان وأرادوا فرض رأيهم فقط |فيديو

أكدت النائبة فريدة الشوباشي، الإعلامية والكاتبة الكبيرة، أنه لم يوجد حوار في عهد الإخوان وأرادوا فرض رأيهم فقط.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء،: محدش هينسى عصام العريان لما قال صوروا المحجبات في شوارع مصر وهتعرفوا إننا هنحكم".

الشعب المصري

وتابعت: "توقعت وكتبت أن الإخوان لن يستمروا في حكم مصر، لأنهم يذكرون أشياء ليست من مبادئ الشعب المصري، وليست من تعاليم الإسلام، فهما "كانوا أهم من ربنا، ولما ييجي يجبرني علي حاجة ده مش الإسلام"، وقولت للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، بعد تولي الإخوان الحكم، أنا لا أحب الإخوان لأنهم حاولوا قتل عبدالناصر، ولكن لم أكن أتصور أنهم بهذا القدر من الشر، فرد عليا هيكل أنه أيضاً لا يتصور ذلك، فكان الجميع متعجبا من الوجه الشرير والمتوحش للجماعة الإرهابية".