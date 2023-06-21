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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فريدة الشوباشي: الشعب المصري يقف دائما في المواقف الصعبة

 الكاتبة الصحفية
 الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إنها شاركت في مظاهرات يوم 9 يونيو عام 1967، وذلك بعد نزول الشارع المصري كله.

 

وأضافت خلال لقائها في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها كانت تستمع لإذاعة "صوت أمريكا، وتل أبيب"، وقالت لعلي الشوباشي، "دول أعدائي وضربونا وهما بيكرهونا، وجمال عبدالناصر، عندما قال اتنحى، كنت بصرخ ونزلت الشارع وكان عمر ابني سنة لو لم ننزل في 9 يونيو بالملايين لما كان هناك  حرب استنزاف أو عبور".

 

30 يونيو من أعظم ثورات التاريخ

 

وتابعت: "الشعب المصري بتجربتي معه دائمًا في المواقف الصعبة يقف ولذا كانت 30 يوينو من أعظم ثورات التاريخ وخرجنا عندما شعرنا أن بلدنا تفتت وكيسنجر قال ذلك".

فريدة الشوباشي الشارع المصري محمد الباز 30 يونيو الشعب المصري

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