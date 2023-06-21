فريدة الشوباشي: 30 يونيو تعني بالنسبة لي إنقاذ مصر من التفتت

قالت الكاتبة الصحفية عضو مجلس النواب فريدة الشوباشي، إن 30 يونيو تعني بالنسبة لي إنقاذ مصر من التفتت، وكانت التقارير الإعلامية في الصحافة الغربية تتوقع تفتت مصر.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أنها تربت على أن مصر نفتديها بحياتنا، وذكرت أن شقيقها تطوع مع الفدائيين، فقالت والدتها لوالدها أخشى أن يموت، فأجابها "يموت، هو مش أحسن من اللي راحوا في سينا".

الجماعة الإرهابية خطر على مصر

وأوضحت أنها أيقنت أن الجماعة الإرهابية خطر على مصر حين وجدتها تريد لمصر أن ترضخ لدول أخرى لاعتبارات دينية، بينما الأمة لا تقوم على أساس الدين، ومن يقتحم بيتي أيا كان دينه لن أقبله، وهم يريدون تفتيت مصر على أساس ديني.