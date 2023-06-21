عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فريدة الشوباشي: 30 يونيو تعني بالنسبة لي إنقاذ مصر من التفتت

عضو مجلس النواب فريدة
عضو مجلس النواب فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية عضو مجلس النواب فريدة الشوباشي، إن 30 يونيو تعني بالنسبة لي إنقاذ مصر من التفتت، وكانت التقارير الإعلامية في الصحافة الغربية تتوقع تفتت مصر.

 

وأضافت خلال استضافتها في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أنها تربت على أن مصر نفتديها بحياتنا، وذكرت أن شقيقها تطوع مع الفدائيين، فقالت والدتها لوالدها أخشى أن يموت، فأجابها "يموت، هو مش أحسن من اللي راحوا في سينا".

 

الجماعة الإرهابية خطر على مصر

 

وأوضحت أنها أيقنت أن الجماعة الإرهابية خطر على مصر حين وجدتها تريد لمصر أن ترضخ لدول أخرى لاعتبارات دينية، بينما الأمة لا تقوم على أساس الدين، ومن يقتحم بيتي أيا كان دينه لن أقبله، وهم يريدون تفتيت مصر على أساس ديني.

فريدة الشوباشي 30 يونيو الجماعة الارهابية مصر محمد الباز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

دا كلام زبالة | سيدة الفستان الأزرق : مكسوفة أنزل الشارع

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي

بعد إلغاء الفاتورة .. تعرف على أسعار باقات التليفون الأرضي

الجاني مش صاحبه.. مفاجأة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

قناص جديد .. نجم الزمالك يعلن مفاجأة لجماهير الفارس الأبيض

صدمة أهلاوية | صفقة المهاجم السوبر طارت .. وهذا النادي خطفه في لحظة

ترشيحاتنا

صدمة في أمريكا بعد تصريحات سيناتور بشأن اغتيال ترامب

خدوده السبب .. قصة شهرة الطفل يزن فاذر ابو شنب |فيديوجراف

تواصل مسلسل الزلّات | تامر أمين يهاجم شيرين بسبب تصريح المايوه

عاجل | الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

صدمة بالأهلي | محمد شريف في خطر والسبب كهربا .. إيه الحكاية

نجم نيوكاسل السابق : محمد صلاح يقود ليفربول في المستقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول الرئيس السيسي لفرنسا للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

أولاد الفنانين يخطفون الأنظار | نجل كريم عبد العزيز وابنة تامر أمين حديث السوشيال ميديا ..شاهد

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

فيديو

يحدث في المدينة المنورة.. استقبال مؤثر للحجاج المصريين بنشيد «طلع البدر علينا»|فيديوجراف

سمكة الثعبان بشاطئ جليم تثير الجدل|هل نتجنب نزول البحر هذا الصيف؟

أمطار في يونيو .. سر تحذير الأرصاد الجوية للمواطنين

مش شيخ جامع .. زوجة خالد يوسف تعلق على علاقاته النسائية|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ