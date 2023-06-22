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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البيئة: تنفيذ دراسة تتكون من 3 مراحل للتعرف على سلوك سمك القرش

وزيرة البيئة ياسمين
وزيرة البيئة ياسمين فؤاد

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الدولة بدأت في إعداد دراسات لوضع أجهزة رصد للتعرف على سلوك القروش، متابعة:" الدراسة بمثابة أداة تساعدنا في فهم سلوك سمك القرش".

 

واسترسلت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،:" الدراسة ستساهم في وجود مجموعة من البيانات، تجعلنا أكثر قدرة على اتخاذ قرارات صحيةي، مشيرة إلى ان الدراسة تتكون من 3 مراحل، من أجل دراسة الوضع الحالي، وتدريب الأفراد على تركيب تلك الأجهزة.

 

وأكملت: الدراسة تستمر لمدة 18 شهر، من أجل التعامل مع قضية سمك القرش، وسيكون هناك اجتماع مطول مع اصحاب المنشآت السياحية والعاملين بالسياحة والصيادين، للتعامل مع الوضع الحالي، والاستفادة من الدراسة.
 

سمك القرش البيئة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنشات السياحية

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