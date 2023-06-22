البيئة: تنفيذ دراسة تتكون من 3 مراحل للتعرف على سلوك سمك القرش

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الدولة بدأت في إعداد دراسات لوضع أجهزة رصد للتعرف على سلوك القروش، متابعة:" الدراسة بمثابة أداة تساعدنا في فهم سلوك سمك القرش".

واسترسلت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،:" الدراسة ستساهم في وجود مجموعة من البيانات، تجعلنا أكثر قدرة على اتخاذ قرارات صحيةي، مشيرة إلى ان الدراسة تتكون من 3 مراحل، من أجل دراسة الوضع الحالي، وتدريب الأفراد على تركيب تلك الأجهزة.

وأكملت: الدراسة تستمر لمدة 18 شهر، من أجل التعامل مع قضية سمك القرش، وسيكون هناك اجتماع مطول مع اصحاب المنشآت السياحية والعاملين بالسياحة والصيادين، للتعامل مع الوضع الحالي، والاستفادة من الدراسة.

