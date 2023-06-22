الجو ولع.. بهاء سلطان ينتظر طرح أحدث أغانيه قريبا

ينتظر الفنان بهاء سلطان، طرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم الجو ولع، خلال الفترة المقبلة، وتزامنت مع عيد الأضحى المبارك.

كشف شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن بوستر أغنية الجو ولع لـ بهاء سلطان، معلنة عن طرحها خلال الفترة المقبلة.

بهاء سلطان

أحدث أغاني بهاء سلطان

طرح الفنان بهاء سلطان، أغنية جديدة تحمل اسم «كدابة» ضمن ألبوم سيجارة، والذي يعتبر أحدث تعاون يجمعه بالمنتج نصر محروس.

أغنية كدابة لـ بهاء سلطان، وكلمات نصر محروس، وألحان حسين محمود، وتوزيع موسيقي أمير محروس، التسجيل والميكس والماستر بأستوديو إم ساوند.

أعمال بهاء سلطان

طرح بهاء سلطان مؤخرا أغنية العمر كله، من كلمات خالد تاج الدين ، وألحان وليد سعد ، وتوزيع أحمد إبراهيم ، والتي تحقق نجاحاً كبيرًا بعد ساعات من طرحها.

كما طرح الفنان بهاء سلطان، مؤخرا أغنية "ندرا عليا" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، ومنتج منفذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وتسجيل غناء مهندس مودي منير، وإشراف عام محمد بديوي، ومدير إنتاج ماجد سليمان، ومدير تصوير أحمد عبد القادر، وبروديوسر رشا ناجح، ومنتج فني محمد سعيد رضوان، مهندس ديكور أحمد فايز، والكليب من إنتاج روتانا، وإخراج ياسين حسن.

بهاء سلطان مشغول بألبومه الجديد مع روتانا

وينشغل الفنان بهاء سلطان خلال الفترة الحالية بإنهاء تحضيرات أول ألبوماته مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وذلك بعد إعلان تعاقده معها رسميًا مؤخرًا.

مدير أعمال بهاء سلطان يكشف خطة العمل القادمة

وقال ناصر بجاتو، مدير أعمال بهاء سلطان في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن تعاقد بهاء سلطان انتهى مع شركة فري ميوزيك نهاية العام الماضي، وبموجب ذلك بدأ العمل مع شركة روتانا.

وأوضح ناصر بجاتو ، أنه خلال الأشهر الماضية، انتهى بهاء سلطان من تحضير جزء كبير من ألبومه الجديد مع روتانا، مشيرا إلى أنه سيتم طرح أول أغنية مصورة له خلال شهر من اليوم، وسيتم طرح باقي الأغنيات تباعا.