أيمن عطا الله: طاهر أبو زيد يتعرض لحملة ممنهجة..وأصدرنا بيانا لتوضيح الحقائق



أكد أيمن عطا الله المحامي بالنقض والإدارية العليا، بأن الأحكام الصادرة ضد طاهر أبوزيد، بصفته رئيس مجلس إدارة احدى شركات المقاولات، مشيرًا إلى أنه اعتاد على هذه الحملة سنويًا.

وقال عطا الله في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "كنا في السابق نرفض إصدار بيان لتوضيح الأمور، لكن في هذه المرة أصر على توضيح بعض الحقائق، لوسائل الإعلام".

وأضاف: "كان هناك تعاملات كثيرة للشركة، وفوجئت بوجود صور الشيكات متداولة، رغم أنها موجودة في خزينة المدير المالي للشركة، وارقام القضايا غير دقيقة وقمنا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الأشخاص".

وواصل: "فوجئنا بصدور أحكام قضائية، بسبب تقديم شكاوى بصور الشيكات ورغم حصول الشاكي على أمواله، لكن نفاجئ بصدور الأحكام، لأن من رفع القضية لم يسحب البلاغ أو يتنازل عن القضية".

وأكمل: "هناك العديد من القضايا بسبب التعاملات، وبعض القضايا يتم فيها التصالح، ونتابع كل شئ بشكل يومي، ولذلك حرصنا على إصدار بيان لتوضيح الحقائق".

وأكد: "تم التصالح في بعض تلك القضايا والبعض الآخر منها مازال منظور أمام القضاء ولم يتم الفصل فيها بشكل نهائي".

وأتم: "هناك أخبار مغلوطة وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجى هذه الاخبار المكذوبة".