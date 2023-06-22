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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تحذير عاجل لليفربول.. هذا النادي سيتعاقد مع محمد صلاح | تفاصيل

محمد صلاح
محمد صلاح

حذرت التقارير الصحفية الإنجليزية، نادي ليفربول من محاولات خطف نجم الفريق ومنتخب مصر محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي، من قبل أندية الدوري السعودي وعلى رأسها الهلال.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، الذي يمتلك 80% من أسهم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، قد أعلن أنه استحوذ على أربعة أندية في الدوري السعودي في وقت سابق من هذا الشهر.

هذه الأندية هي: الاتحاد، والأهلي، والنصر، والهلال، وبناء عليه سيتم جذب العديد من النجوم العالميين للعب في صفوف هذه الأندية خلال الفترة المقبلة.

تحذير عاجل لفريق ليفربول

نشر موقع «ليفربول إيكو» تقريرا حذر خلاله إدارة ليفربول من إمكانية إغراء محمد صلاح للانتقال إلى الدوري السعودي، على الرغم من تجديد صلاح عقده مع ليفربول.

يذكر أن الدولي المصري محمد صلاح قد جدد عقده مع ليفربول في نهاية الموسم الماضي بعقد يمتد لمدة 3 مواسم قادمة.

واستعرض التقرير خطة كرة القدم السعودية في جذب النجوم قائلًا، انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر في وقت سابق من هذا العام، وذلك قبل استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على الأندية.

ومع الاستحواذ انضم كل من كريم بنزيما ونجولو كانتي إلى الاتحاد، وفي الطريق روبن نيفيز من ولفرهامبتون إلى الهلال.

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هل ينتقل صلاح للدوري السعودي؟

ووفقا للتقرير الإنجليزي، فإن صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، أكد على ضرورة التعاقد مع محمد صلاح من صفوف ليفربول الإنجليزي للعب في الدوري السعودي للمحترفين.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفض ليونيل ميسي وروميلو لوكاكو وسون هيونج مين، إلى جانب أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد كمدير فني، الانتقال إلى الدوري السعودي.

على صعيد آخر فإن نيمار وبرناردو سيلفا وكاليدو كوليبالي وحكيم زياش وإدوارد ميندي وويلفريد زاها والعديد من النجوم الآخرين قد يوافقوا على الانتقال.

عرض مغري لضم محمد صلاح

أبرز التقرير أيضا، تصريحات حافظ المدلج، موضحا أنه شغل عددًا من المناصب في إدارة كل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والدوري السعودي للمحترفين، بما في ذلك مؤخرًا منصب رئيس لجنة التسويق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وكذلك سابقًا كمدير.

وقال المدلج، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليفربول إيكو» البريطانية إنه على المسؤولين بالدوري السعودي القتال من أجل إغراء محمد صلاح لخروجه من ليفربول.

وأضاف أن محمد صلاح يمكنه الانتقال إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة في حال سلك مسؤولي الدوري السعودي نفس طريق تعاقدهم مع كبار اللاعبين في أوروبا.

جماهير الهلال تريد صلاح

لم تتوقف جماهير الهلال السعودي عبر تويتر عن المطالبة بالتعاقد مع اللاعب محمد صلاح بدلًا من ميسي وبالمبالغ المخصصة للأرجنتيني 400 مليون يورو في الموسم الواحد، على أن يجمع الهلال بين النجمين العربيين محمد صلاح ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

وفي نفس الوقت قللت تقارير من احتمالية قبول محمد صلاح للأمر بسبب تمسكه باللعب في المستوى العالي في أوروبا لمواسم ثلاثة قادمة على الأقل.

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