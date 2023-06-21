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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم نيوكاسل السابق : محمد صلاح يقود ليفربول في المستقبل

محمد صلاح
محمد صلاح

يرى لي كلارك، نجم فريق نيوكاسل الإنجليزي الأسبق، أن محمد صلاح سيكون قائد ليفربول المستقبلي.
وقال كلارك في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " محمد صلاح هو قائد ليفربول القادم في المستقبل، فهناك نوعان لتكون قائد، هناك قائد يقود الفريق بطريقة تصرفاته، وبطريقة تحدثه مع فريقه، هو يساعدهم دائما و هو أيضا مساعد كبير للمدرب".
وتابع: "وهناك نوع آخر من القادة وهو الذي يقود الفريق بكونه قدوة للفريق وهذا هو محمد صلاح، إنه لاعب رائع والبعض يرى أنه يقوم بعمل أشياء رائعة في الملعب، ولديه كامل الاحترام من لاعبي ليفربول".
وأتم: "أعتقد أن صلاح سيصبح قائد فريق ليفربول في يوم من الأيام".
 

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