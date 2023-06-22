ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط دولارًا للبرميل مساء أمس الأربعاء مع صعود أسعار الذرة وفول الصويا الأمريكيين لأعلى مستوياتهما في عدة أشهر مما أثار توقعات بأن يؤدي نقص الذرة العالمي لتراجع عمليات مزج الوقود الحيوي وارتفاع الطلب على النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.22 دولار، أو 1.6%، إلى 77.12 دولار للبرميل عند التسوية. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.34 دولار، أو 1.9%، لتغلق عند 72.53 دولار للبرميل. وسجلت عقود الخامين أعلى مستوياتها في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الآجلة للذرة في مجلس شيكاجو للتجارة 5.2% الأربعاء بعدما أظهر تقرير حكومي تعرض قسم كبير من المحصول الأمريكي للإجهاد بسبب الجفاف مع اقترابه من مراحل النمو الرئيسية، وفقا لما ذكره متعاملون. وسجلت عقود فول الصويا تسليم نوفمبر بمجلس شيكاجو للتجارة أعلى مستوياتها منذ التاسع من مارس.
وتعززت أسعار النفط أيضا بتراجع الدولار أمام سلة من العملات الأربعاء بعدما أشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الاقتراب من الوصول لمبتغاه فيما يخص السياسة النقدية.
ويزيد تراجع الدولار من جاذبية النفط المقوم بالعملة الأمريكية للمستثمرين حائزي العملات الأخرى مما يرفع الطلب على الخام.
وسيُصدر معهد البترول الأمريكي بياناته الرسمية عن مخزونات النفط الأميركي في وقت لاحق، بينما تصدر إدارة معلومات الطاقة تقريرها اليوم الخميس.