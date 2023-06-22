ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط دولارًا للبرميل مساء أمس الأربعاء مع صعود أسعار الذرة وفول ‏الصويا الأمريكيين لأعلى مستوياتهما في عدة أشهر مما أثار توقعات بأن يؤدي ‏نقص الذرة العالمي لتراجع عمليات مزج الوقود الحيوي وارتفاع الطلب على ‏النفط.‏

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.22 دولار، أو 1.6%، إلى 77.12 دولار ‏للبرميل عند التسوية. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ‏‏1.34 دولار، أو 1.9%، لتغلق عند 72.53 دولار للبرميل. وسجلت عقود الخامين ‏أعلى مستوياتها في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.‏

وارتفعت العقود الآجلة للذرة في مجلس شيكاجو للتجارة 5.2% الأربعاء ‏بعدما أظهر تقرير حكومي تعرض قسم كبير من المحصول الأمريكي للإجهاد ‏بسبب الجفاف مع اقترابه من مراحل النمو الرئيسية، وفقا لما ذكره متعاملون. ‏وسجلت عقود فول الصويا تسليم نوفمبر بمجلس شيكاجو للتجارة ‏أعلى مستوياتها منذ التاسع من مارس.‏

وتعززت أسعار النفط أيضا بتراجع الدولار أمام سلة من العملات الأربعاء ‏بعدما أشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الاقتراب من ‏الوصول لمبتغاه فيما يخص السياسة النقدية.‏

ويزيد تراجع الدولار من جاذبية النفط المقوم بالعملة الأمريكية للمستثمرين حائزي ‏العملات الأخرى مما يرفع الطلب على الخام.

وسيُصدر معهد البترول الأمريكي بياناته الرسمية عن مخزونات النفط الأميركي ‏في وقت لاحق، بينما تصدر إدارة معلومات الطاقة تقريرها اليوم ‏الخميس.‏