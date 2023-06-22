عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

صورة توضيحية
صورة توضيحية

ارتفعت أسعار النفط دولارًا للبرميل مساء أمس الأربعاء مع صعود أسعار الذرة وفول ‏الصويا الأمريكيين لأعلى مستوياتهما في عدة أشهر مما أثار توقعات بأن يؤدي ‏نقص الذرة العالمي لتراجع عمليات مزج الوقود الحيوي وارتفاع الطلب على ‏النفط.‏

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.22 دولار، أو 1.6%، إلى 77.12 دولار ‏للبرميل عند التسوية. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ‏‏1.34 دولار، أو 1.9%، لتغلق عند 72.53 دولار للبرميل. وسجلت عقود الخامين ‏أعلى مستوياتها في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.‏

وارتفعت العقود الآجلة للذرة في مجلس شيكاجو للتجارة 5.2% الأربعاء ‏بعدما أظهر تقرير حكومي تعرض قسم كبير من المحصول الأمريكي للإجهاد ‏بسبب الجفاف مع اقترابه من مراحل النمو الرئيسية، وفقا لما ذكره متعاملون. ‏وسجلت عقود فول الصويا تسليم نوفمبر بمجلس شيكاجو للتجارة ‏أعلى مستوياتها منذ التاسع من مارس.‏

هذا ما فعله سعر برميل النفط بالذهب.. وسعر الخام أقل من المطلوب

بعد تثبيت أسعار الفائدة .. ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

وتعززت أسعار النفط أيضا بتراجع الدولار أمام سلة من العملات الأربعاء ‏بعدما أشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الاقتراب من ‏الوصول لمبتغاه فيما يخص السياسة النقدية.‏

ويزيد تراجع الدولار من جاذبية النفط المقوم بالعملة الأمريكية للمستثمرين حائزي ‏العملات الأخرى مما يرفع الطلب على الخام.

وسيُصدر معهد البترول الأمريكي بياناته الرسمية عن مخزونات النفط الأميركي ‏في وقت لاحق، بينما تصدر إدارة معلومات الطاقة تقريرها اليوم ‏الخميس.‏

سعر النفط عالميا سعر النفط سعر النفط العالمي سعر النفط اليوم تحديد سعر النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دا كلام زبالة | سيدة الفستان الأزرق : مكسوفة أنزل الشارع

بعد رحيله.. أكرم توفيق يوجه رسالة مؤثرة للمعلق رؤوف خليف

تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب قبل اجتماع المركزي|وعيار 21 الآن مفاجأة

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي

الجاني مش صاحبه.. مفاجأة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

حكم كهربا نهائي.. مفاجأة بشأن عودة القضية للتداول في الفيفا

رسميا .. شوبير يعلن عن أولى صفقات نادي الزمالك

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

موضوعات متعلقة

هذا ما فعله سعر برميل النفط بالذهب.. وسعر الخام أقل من المطلوب

ارتفاع كبير في سعر النفط عالميا

ترشيحاتنا

حدث ليلا .. أمريكا تعلن موعد نفاد الأكسجين من غواصة تيتانيك المفقودة..تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب قبل اجتماع المركزي

منى نجم توضح مناسك الحج للنساء

لو مسافر .. الأوراق المطلوبة لاستخراج أو تجديد الباسبور

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 22-6-2023

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

44 صورة ترصد متابعات بعثة التضامن لحجاج الجمعيات الأهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بخصر منحوت.. طليقة الفيشاوى تثير الجدل بإنقاص وزنها

مغامرة رجل جزائري لأداء الحج تثير الجدل على السوشيال ميديا.. اعرف التفاصيل

قبل العيد.. طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

فيديو

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

رفض يسلم التكييفات.. الحجز على فيلا محمد رمضان بـ6 أكتوبر والفنان يتظلم

خدوده السبب .. قصة شهرة الطفل يزن فاذر ابو شنب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ