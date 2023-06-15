بعد تثبيت أسعار الفائدة .. ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

تراجعت أسعار النفط 1.5% مساء أمس الأربعاء، بعد أن توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ‏الأمريكي مزيدًا من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام، مما أثار قلق الأسواق ‏بشأن الطلب بعد ساعات فقط من إظهار بيانات حكومية زيادة كبيرة غير متوقعة ‏في مخزونات النفط الخام الأمريكية.‏

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 1.09 دولار، أو 1.5%، عند 73.20 ‏دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.15 دولار، أو ‏‏1.7%، إلى 68.27 دولار عند التسوية.‏

وارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من 1.5% في وقت سابق من الجلسة. وزادا ‏بأكثر من 3% في الجلسة الماضية وسط توقعات بارتفاع الطلب على الوقود بعد أن ‏خفض البنك المركزي الصيني سعر الإقراض قصير الأجل.‏

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار في توقعاته الاقتصادية الجديدة ‏إلى أن تكاليف الاقتراض سترتفع على الأرجح بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى ‏بحلول نهاية هذا العام في ظل اقتصاد أقوى من المتوقع وتراجع أبطأ في التضخم.‏

وتُظهر التوقعات الجديدة، التي تضفي طابعًا متشددًا على قرار اليوم بشأن سعر الفائدة، أن صانعي السياسات يتوقعون في المتوسط رفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة من نطاق 5 إلى 5.25 % الحالي إلى نطاق 5.50 إلى 5.75 % بنهاية العام.