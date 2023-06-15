بعد تثبيت أسعار الفائدة .. ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

تراجعت أسعار النفط 1.5% مساء أمس الأربعاء، بعد أن توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مزيدًا من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام، مما أثار قلق الأسواق بشأن الطلب بعد ساعات فقط من إظهار بيانات حكومية زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام الأمريكية.
وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 1.09 دولار، أو 1.5%، عند 73.20 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.15 دولار، أو 1.7%، إلى 68.27 دولار عند التسوية.
وارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من 1.5% في وقت سابق من الجلسة. وزادا بأكثر من 3% في الجلسة الماضية وسط توقعات بارتفاع الطلب على الوقود بعد أن خفض البنك المركزي الصيني سعر الإقراض قصير الأجل.
وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار في توقعاته الاقتصادية الجديدة إلى أن تكاليف الاقتراض سترتفع على الأرجح بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية هذا العام في ظل اقتصاد أقوى من المتوقع وتراجع أبطأ في التضخم.
وتُظهر التوقعات الجديدة، التي تضفي طابعًا متشددًا على قرار اليوم بشأن سعر الفائدة، أن صانعي السياسات يتوقعون في المتوسط رفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة من نطاق 5 إلى 5.25 % الحالي إلى نطاق 5.50 إلى 5.75 % بنهاية العام.