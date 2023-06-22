اليوم.. الحوار الوطني يناقش مستقبل الثقافة وتهديدات الاستقرار الأسري

يستكمل الحوار الوطني، جلساته النقاشية اليوم، الخميس، بمقر مركز المؤتمرات الدولي بأرض المعارض، حول المحور المجتمعي، حيث يناقش جلستين بالتوازي أحدهما حول مستقبل الثقافة في مصر، والأخرى حول تهديدات الاستقرار الأسري.

وتنعقد الجلسة الأولى في تمام الثانية عشر ظهرا، حيث تناقش إحدى جلسات لجنة “الثقافة والهوية الوطنية”، سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية، وذلك تحت عنوان “مستقبل الثقافة في مصر”.

وتناقش الجلسة الأخرى، التي تعقدها لجنة "الأسرة والتماسك المجتمعي"، العنف الأسري والأسباب وسبل المواجهة وأيضا المخاطر الالكترونية على التماسك المجتمعي، وذلك تحت عنوان "تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.

وتستمر أعمال جلسات اليوم، حتى الساعة السابعة مساءا، حيث يتم مناقشات الجلسات على فترتين متتاليتين.