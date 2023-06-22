هالة السعيد: قياس تنافسية المحافظات الأكثر إلحاحا في اقتصاد الدول الناشئة

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه لأمر مرة يكون لدى مصر مؤشر خاص بتنافسية المحافظات المصرية.

وأضافت هالة السعيد في تصريحات لها على هامش إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية، أن إعداد المؤشر استغرق وقت طويل ليتم اعداده على نهج عدد كبير من الدول المتقدمة.

واشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن إعداد المؤشر تم بنهج تشاركي من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمراكز البحثية العديد من الجهات.

وأكدت على أهمية المؤشر في التعرف على نقاط القوة والضعف والمزايا التنافسية، لافته إلى أن العالم كله واجه ازمات فكان مهم يكون عندي مقياس على المستوى المحلي لأن المحلي هو الأكثر الحاحا في اقتصاد الدول الناشئة كما أنه ضروري في النظر إلى الاستثمارات التي تجذبها كل محافظة