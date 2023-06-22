رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل دي ماريا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، رحيل نجمه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عن صفوف الفريق، بعد انتهاء عقده.

وذكر النادي الإيطالي في بيان رسمي، أن تجربة دي ماريا مع يوفنتوس انتهت بعد موسم واحد خاض خلاله 40 مباراة، وسجل 8 أهداف، وبين ذلك فاز بكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين.

وتمنى نادي يوفنتوس التوقيق للنجم الأرجنتيني في محطته المقبلة.

وجهة دي ماريا المقبلة:

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، أمس الأربعاء، اقتراب أنخيل دي ماريا من العودة إلى صفوف بنفيكا البرتغالي.

وأشار رومانو، أن مفاوضات بنفيكا مع دي ماريا وصلت مراحلها النهائيا، ومن المقرر توقيع العقود خلال الأيام القادمة.

ولعب دي ماريا في نادي بنفيكا خلال الفترة من 2007 حتى 2010.