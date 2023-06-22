‏أمن القاهرة يكشف ملابسات بلاغي سرقة ويضبط الجناة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات بلاغي سرقة ، حيث تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "القطع وتوصيل الأسلاك" .

وأقرَّ بارتكابه (2) واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وأقر بتصرفه فى الدراجات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر).. أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات.. وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموه بالسرقة.



كما تم ضبط شخصين مقيمان بمحافظة المنيا لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف بإستخدام مركبة "توك توك" وبحوزتهما عدد 3 هواتف محمولة - مركبة "توك توك" .

وأقرا بتصرفهما فى فك شفرات الهواتف المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج.. أمكن ضبطه وبحوزته (2 هاتف محمول – جهاز "لاب توب" المستخدم فى فك شفرات الهواتف المحمولة .

وبمواجهته إعترف بعلمه بكون الهواتف من متحصلات وقائع سرقة ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.