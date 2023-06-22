تنسيق الثانوية العامة محافظة مطروح 2023

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تنسيق القبول بمرحلة التعليم الثانوي العام للعام الدراسى٢٠٢٣/٢٠٢٤ "المرحلة الأولى" على مستوى مراكز ومدن المحافظة للعام الدراسي بعد حصر ودراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس المختلفة وأعداد الناجحين والمجموع والتنسيق لكل إدارة على حدة.



وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تم تحديد مجموع الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي العام بإدارة مرسى مطروح التعليمية ٢٢٦ درجة وإدارة البنجر ٢١٨ درجة، إدارة الحمام ٢١١درجة والعلمين ١٩٣,٥درجة والنجيلة ١٦٢درجة وبرانى١٩١ درجة وسيوة ٢٠٣ درجات، وإدارة الضبعة ١٨٦,٥درجة والسلوم ١٦٤,٥ درجة.

وأضاف أنه يجرى قبول الطلاب وفقا للفراغات المتاحة في كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلي أن يجرى القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التي يريد التقدم للصف الأول الثانوي في المدارس التابعة لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي حتى لا يحدث تباين في الكثافة ولا يجوز التحويل من الإدارة التعليمية إلا بعد مناظرة المجموع والعرض على لجنة التحويلات بالإدارة.