بمناسبة عيد الأضحى.. حملات مكثفة على الأسواق في مطروح

شنت لجنة المرور على المنشآت السياحية بمطروح حملات مكبرة علي ثلاث منشآت سياحية بمشاركة الادارة العامة للسياحة والمصايف ومديرية التموين والصحة والبيئة والقوى العاملة وغيرها من الجهات المعنية .



وأوضح محمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف انه تم تحرير (٥)محاضر نظافه وعدم استكمال شهادات صحيه وعماله اجنبيه بدون عقود وتم تحرير (١٠) إنذار سلامه وصحه مهنيه وعدام (13)مواد غذائية متنوعة ..عدم التأمين علي بعض العاملين وتراخيص مزاولة المهنه.



ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على الاسواق والمنشآت بجميع أنحاء مدن المحافظة خاصة مع حلول عيد الاضحى و بدء موسم الصيف السياحى والاقبال على المحافظة.