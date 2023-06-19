بمسابقة 16 يومًا .. مدارس لغات تعلن حاجتها لمعلمين في هذه المواد

صرح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن إدارة المدارس الرسمية لغات أعلنت عن عقد مسابقة لسد العجز بمعلمي العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية خلال الفترة من العشرين من يونيو الجاري وحتي ٦ يوليو المقبل .



وأشار أن ذلك يشمل المعلمين العاملين بتلك بالمدارس الرسمية أيضاً.

واضاف شحاته أنه علي الراغبين في التقدم للعمل بالمدارس الرسمية من معلمي المواد سالفة الذكر سرعة تقديم ملفاتهم بإدارة التنسيق بديوان عام المديرية مشيرا أن لجنة المقابلات الشخصية ستبدأ عملها لاختبار افضل المعلمين المتقدمين خلال الفترة من السادس عشر من يوليو المقبل وحتي العشرين من الشهر ذاته ولمدة خمسة أيام

واوضح إسماعيل جاتو وكيل المديرية أن المستندات المطلوبة للتقدم لشغل الوظيفة علي النحو التالي :-

- طلب مقدم للوظيفة للسيد الأستاذ وكيل الوزارة

- صحيفة أحوال إلكترونية حديثة معتمدة من المديرية بالنسبة لمعلمي الإدارات الخارجية ومعتمدة من إدارة مطروح بالنسبة لمعلمي الإدارة التعليمية

- إفادة بعدم الإحالة للمحكمة التأديبية معتمدة من إدارة الشئون القانونية بالمديرية

- صورة طبق الأصل من شهادة التخرج وشهادات التنمية المهنية في التخصص

؛ صورة طبق الأصل من اي شهادات إضافية ( دبلوم / ماجستير/ دكتوراه )

- إفادة من المدرسة التي يعمل بها المتقدم علي أنه علي رأس العمل حتي تاريخه

؛ توافر السيرة الذاتية للمتقدم موضحاً بها الدورات التدريبية والبعثات وبرامج التنمية المهنية وقرار بصحة البيانات الموجودة في الملف .

" وجود خطة لتطوير الأداء للوظيفة المتقدم لها

' توافر الشهادات الدالة علي إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

وأختتم شحاته تصريحاته اليوم مؤكدا أن تلك المسابقة تأتي في إطار جهود تعليم مطروح للارتقاء بالمنظومة التربوية لسد العجز في المواد الرئيسية بالمدارس الرسمية لغات والتي تشهد إقبالا سنويا متزايدا من أولياء الأمور لالحاق أبنائهم وذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ووفق توجيهات السيد اللواء خالد شعيب قائد الأقليم

وفى ضوء الاهتمام التي توليه الدولة لتطوير قطاع التعليم باعتباره أهم المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة ،