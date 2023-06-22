برلماني: مشاركة السيسي بقمة باريس تستهدف إرساء قواعد نظام مالي عادل لمواجهة التحديات

أكد النائب حسام عوض اللّه، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" التي تُعقد في باريس.

وأشار إلى أن هذه القمة تهدف إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلاً لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول النامية والعالم بشكل عام.

وتابع عوض الله في تصريحات صحفية أن الدول النامية تأثرت بشكل كبير بالتحديات الأخيرة، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك التغيرات المناخية، وبالتالي، فإن قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد تسعى إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدول المتقدمة والدول النامية وتقديم الدعم اللازم لهذه الدول في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" ستلعب دورًا هامًا في تأسيس نظام مالي جديد يتسم بالعدل والتضامن لمواجهة التحديات العالمية مشيرًا إلى أن مصر تمثل أفريقيا في هذه القمة، وأن الدول النامية بحاجة إلى تمويل كبير لمواجهة التغيرات المناخية في الوقت الحالي.

وأشار عوض اللّه إلى نجاح الدولة المصرية في تحقيق موازنة سياسية خارجية متوازنة، وأصبح دورها فعالًا للغاية مع كافة دول العالم مؤكداً أن هناك احترامًا متبادلاً بين مصر وجميع الدول وفقًا للقانون الدولي.

واختتم رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" في إطار دعمه للدول النامية في جميع أنحاء العالم وتعكس هذه المشاركة تأثير مصر في النظام العالمي الجديد، حيث تلعب دورًا مؤثرًا في المنطقة الإقليمية والعربية والعالمية بشكل عام.