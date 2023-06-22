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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد شائعة انفصالهما.. كريستيانو رونالدو بصحبة جورجينا في عطلة صيفية

صدى البلد

شارك اللاعب كريستيانو رونالدو، صوراً جديدة من عطلته الصيفية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر بصحبة حبيبته جورجينا رودريجيز، بملابس البحر، وخطفا الأنظار بعد شائعات انفصالهماً. 

هل انفصل كريستيانو وجورجينا؟

انتشرت بعض الأخبار عن أزمة حدثت بين رونالدو وجورجينا، لأن لاعب النصر سئم من زياراتها المستمرة لمراكز التسوق في العاصمة السعودية الرياض.

وحاول الثنائي تكذيب أي نوع من الشائعات حول انفصالهما من خلال حضورهما عرضا تقديميا لأحدث أعمال البرتغاليين في مدريد "المياه القلوية المعبأة في زجاجات".

وثيقة انفصال كريستيانو وجورجينا

ووفقا لصحيفة OkDiario، اتفق الثنائي في حال حدوث انفصال رسمي على اتفاقية خاصة، وتم التصديق على هذه المعلومات من قبل وسائل الإعلام البرتغالية.

وقالت الصحيفة إن العقد تم فيه توضيح كل شيء، وأكد أن "كريستيانو وجورجينا متحدان بأطفالهما قبل عقد ما قبل الزواج"، وبمناسبة الحمل الأول لجورجينا كان كلاهما قرر التوقيع على اتفاقية لحماية حقوقهما في حالة الانفصال.

وعلى سبيل المثال، سيصبح منزل الأسرة تلقائيا باسم جورجينا مقابل الحصول على معاش تقاعدي قدره 100 ألف يورو شهريا مدى الحياة.

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