وزيرة البيئة تشهد اصطفاف نماذج المعدات الخاصة بعمليات جمع ونقل المخلفات بالغردقة

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الخميس، اصطفاف نماذج المعدات الخاصة بعمليات جمع ونقل المخلفات داخل مدينة الغردقة، والتي تنوعت بين مكانس لنظافة الشوارع، مكابس لجمع ونقل المخلفات، بعض نماذج للحاويات التي ستستخدم في جمع المخلفات، بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات الوزارة.

ويأتي ذلك ضمن زيارة وزيرة البيئة لمدينة الغردقة والتي شهدت عددا من الجولات، وعقد مجموعة من الاجتماعات مع عدد من الجهات المختلفة.

ووجهت فؤاد بضرورة وضع خطة لمنظومة إدارة المخلفات داخل مدينة الغردقة، تتماشى مع الطبيعة السياحية للمدينة، مع الالتزام بمراجعة الخطة من وزارة البيئة، والالتزام بالاشتراطات البيئية الموضوعة من قبل الوزارة.

ومن جهة أخرى، أجرت وزيرة البيئة جولة بمصنع تدوير المخلفات بالطريق الدائري لمدينة الغردقة، وذلك لمتابعة منظومة معالجة المخلفات، حيث شهدت التشغيل الكامل للمصنع، حيث يتم استقبال المخلفات المتولدة عن مدينة الغردقة ومعالجتها، ونقل المرفوضات لموقع التخلص الآمن.

وأكدت الوزيرة ضرورة غلق المقلب القديم، وتشغيل خلية الدفن الصحي الآمن الجديدة التي تمت من خلال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، مُشددة على ضرورة تشجيع إنتاج الوقود البديل الـRDF بمصنع تدوير المخلفات، ووعدت الشركة بمعالجة جميع المخلفات المتخلفة عن مدينة الغردقة عن طريق جمعية هيبكا القائمة على إدارة منظومة المخلفات داخل مدينة الغردقة.

كما شددت وزيرة البيئة خلال جولتها في المصنع على ضرورة استخدام السماد العضوي الناتج عن عملية معالجة وتدوير المخلفات في زراعة المسطحات الخضراء بالمقلب القديم وإمكانية تحويله لحديقة، وبحث إمكانية استخدام مياه الصرف المعالجة عن محطة الصرف الصحي لري تلك النباتات.