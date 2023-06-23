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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على تشكيل مجلس إدارة الجهاز المصرى للملكية الفكرية بعد موافقة النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تشكيل مجلس إدارة الجهاز المصرى للملكية الفكرية وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون خلال جلساته السابقة فيما يلى:

مجلس إدارة برئاسة رئيس متفرغ

تنص المادة (٥) على أن يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس متفرغ، يُعين بدرجة وزير، وعضوية كل من:

-       نائب رئيس الجهاز.

-       أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يرشحه رئيس المجلس.

-       رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

-       رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

-       الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

-       أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

ممثل عن كل من وزارت الدفاع، والداخلية، والخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، يرشحهم الوزير المعنى بكل وزارة.

- ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة.

ممثل عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يرشحه رئيس المجلس

ممثل عن مصلحة الجمارك بوزارة المالية يرشحه الوزير المعنى

 اثنين من ذوى الخبرة فى اختصاصات الجهاز وأعماله يرشحهما رئيس الجهاز.

 

ويصدر بتعيين رئيس الجهاز ونائبه والمعاملة المالية لكل منهما قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.

كما يصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله والمعاملة المالية المقررة لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن تكون مدة عضوية الأعضاء من ذوى الخبرة قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.

ولمجلس الإدارة أن يُشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام.

أكاديمية البحث العلمي التجارة الداخلية التكنولوجيا الجهاز المصري للملكية الفكرية التنمية الاقتصادية الدواء المصري

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