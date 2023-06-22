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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. فصل الكهرباء عن مناطق بالمنصورة لإجراء الصيانة الدورية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه سيتم فصل الكهرباء صباح غدا الجمعة من الساعة 6 صباحا وحتي الساعة 9 صباحا في ذات اليوم عن بعض المناطق بمدينة المنصورة لإجراء الصيانة الدورية علي لوحة توزيع الكهرباء بالمختلط بمعرفه قطاعي كهرباء جنوب وشرق الدقهلية.

 

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 وجاءت تصريحات " المحافظ" بعد اطلاعه علي التقرير الوارد من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء "قطاعي كهرباء جنوب وشرق الدقهلية بشأن أعمال الصيانة علي لوحة توزيع كهرباء المختلط بالمنصورة.. 
حيث أوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربي والتي يتم فصل الكهرباء عنها هي شارع المختلط ومحطة صرف صحي عزبة عقل ومنطقة توريل القديمة ومنطقة كفر البدماص وجزء من شارع الجيش ومساكن الشناوي وجزء من شارع الدراسات ومنطقة ميت حدر وجزء من السكة القديمة ومديرية الامن والمحكمة الابتدائية وجزء من الطميهي.

وقد وجه "مختار" ، محمد امين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة  للتنسيق مع مسئولى قطاع الكهرباء لإتمام أعمال الصيانة المذكورة علي أكمل وجه وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر لتلبية احتياجات المواطنين.

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المحكمة الابتدائية بمدينة المنصورة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء مدينة المنصورة مديرية الامن

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