لأول مرة بالجامعات المصرية.. اعتماد برنامجى الدراسة القانونية بالإنجليزية والفرنسية بحقوق المنصورة

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اعتماد برنامجى الدراسة القانونية باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية بكلية الحقوق على الاعتماد الأكاديمى كأول برنامجين معتمدين بكليات الحقوق بالجامعات المصرية من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وقال خاطر إن اعتماد برنامجي الدراسة القانونية باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية بكلية الحقوق سيسهم في تحسين مخرجات الجامعة التعليمية وتحسين مستوى الخريجين القانونيين، من خلال تنوع التخصصات الذى يسهم فى بناء مصر وتحقيق رؤيتها 2030.

وحث أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية الحقوق على مواصلة العمل الجاد للحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه كلية الحقوق والجامعة، والحرص على التطور ومواكبة المستجدات بما يلبي تطلعات الجامعة والمجتمع، لتحقيق رسالتها ورؤيتها.

ووجّه خاطر التهنئة لمدير مركز ضمان الجودة والاعتماد وكل منسوبي الكلية على دورهم وجهودهم في اعتماد البرنامجين.

من جانبه، أكد الدكتور وليد الشناوى، عميد كلية الحقوق، أن هذا الإنجاز ليس غريبًا على كلية الحقوق وجامعة المنصورة، مشيرًا إلى أن الكلية رسمت لنفسها منهجية لتحقيق التميز منذ البدايات، وسعت إليه بدعم من إدارة الجامعة، وكان نتيجته حصول برنامجي الدراسة القانونية باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية على الاعتماد لتلبي التطلعات المستقبلية في خدمة المجتمع وتطويره بما يعكس طموح الكلية في الاضطلاع بدورها الريادي في مجالات التعليم والثقافة في المجتمع.