عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة بالجامعات المصرية.. اعتماد برنامجى الدراسة القانونية بالإنجليزية والفرنسية بحقوق المنصورة

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اعتماد برنامجى الدراسة القانونية باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية بكلية الحقوق على الاعتماد الأكاديمى كأول برنامجين معتمدين بكليات الحقوق  بالجامعات المصرية من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وقال خاطر إن اعتماد برنامجي الدراسة القانونية باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية بكلية الحقوق  سيسهم في تحسين مخرجات الجامعة التعليمية وتحسين مستوى الخريجين القانونيين، من خلال تنوع التخصصات الذى يسهم فى بناء مصر وتحقيق رؤيتها 2030. 

وحث أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية الحقوق على مواصلة العمل الجاد للحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه كلية الحقوق والجامعة، والحرص على التطور ومواكبة المستجدات بما يلبي تطلعات الجامعة والمجتمع، لتحقيق رسالتها ورؤيتها.

ووجّه خاطر التهنئة لمدير مركز ضمان الجودة والاعتماد وكل منسوبي الكلية على دورهم وجهودهم في اعتماد البرنامجين.

من جانبه، أكد الدكتور وليد الشناوى، عميد كلية الحقوق، أن هذا الإنجاز ليس غريبًا على كلية الحقوق وجامعة المنصورة، مشيرًا  إلى أن الكلية رسمت لنفسها منهجية لتحقيق التميز منذ البدايات، وسعت إليه بدعم من إدارة الجامعة، وكان نتيجته حصول برنامجي الدراسة القانونية باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية على الاعتماد لتلبي التطلعات المستقبلية في خدمة المجتمع وتطويره بما يعكس طموح الكلية  في الاضطلاع بدورها الريادي في مجالات التعليم والثقافة في المجتمع.

المستوى جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة عميد كلية الحقوق مركز ضمان الجودة الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

هز الوسط الفني.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

بيراميدز يحسم الجدل حول انتقال رمضان صبحي للاهلي

سطلانة وهدف كهربا "فشنك" والزوجة الثانية| أشهر 10 تصريحات ساخرة لمرتضى منصور

موضوعات متعلقة

الكشف على  758 حالة في قافلة طبية بقرية بالدقهلية

محافظ الدقهلية يشدد على الاستعداد الكامل لاستقبال عيد الأضحى من خلال نظافة الطرق

طلاب الثانوية العامة بالدقهلية: امتحان الفرنساوى سهل

الكشف على1766 مريضاً في قافلة علاجية بقرية الحفير بالدقهلية

قرارات جديدة هامة لمجلس جامعة المنصورة

محافظ الدقهلية يفتتح دار رعاية كبار السن ويتفقد جمعية لذوي الهمم

مصرع شخصين وإصابة 3 في مشاجرة بالسنبلاوين

إحالة 123 محضرا بمخالفات تموينية في الدقهلية للنيابة العامة

ترشيحاتنا

أول رد فعل من حسين الشحات بعد انباء رحيله من الاهلي

مازدا وهوندا| قائمة بـ 5 سيارات يابانية اعتمادية جديدة في مصر.. صور

دونالد ترامب يصف مرشحًا لرئاسة أمريكا بـ الخائن.. ماذا يحدث؟

وصول الرئيس السيسي لفرنسا للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

خائف على حياته.. بيان عاجل من زيلينسكي بشأن استعداد بوتين لاستخدام النووي

أخبار الأهلي| انتهاء موسم متولي.. مهاجم عربي يقترب وكواليس مفاوضات لاعب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء الفنانين يخطفون الأنظار.. نجل كريم عبد العزيز فى العرض الخاص لـ بيت الروبي.. وابنة حلمي بكر تظهر فى عمر الثامنة

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

همضي بشروط| عروض جعلت حسين الشحات يتمرد على الأهلي.. والنادي يمهله أسبوعا

فيديو

فتوى الهلالي على الهواء | يجوز الأضحية بالفراخ .. فيديو جراف

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه.. ماذا يحدث في اجتماع المركزي المقبل؟

تطورات فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. المصور والناشر طلع قريبها «فيديوجراف»

سر الزوجة العرفي.. اعترافات محامية وطبيب وراء جريمة الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ