الزمالك يكثف مفاوضاته لتمديد عقد أحمد فتوح

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قيام مسؤولي لجنة الكرة بالقلعة البيضاء بفتح باب المفاوضات مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم من أجل حسم ملف تجديد تعاقده .

وينتهي عقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير المقبل، ويرغب نادي الزمالك في حسم ملف تجديد عقد اللاعب مبكرا في ظل محاولات بعض الأندية المحلية لضمه.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها غدا الجمعة، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم الخميس بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة استعدادا للمباراة المقبلة أمام فاركو.