كيف أصبحت كوريا الجنوبية مصدرا رئيسيا للمحتوى العالمي لنتفلكس؟

أعلنت نتفلكس عن اتفاقية ترخيص لمدة ثلاث سنوات مع شبكة التلفزيون الكابلي الكورية JTBC. وبموجب الشراكة،ستحصل نتفلكس على حقوق البث العالمي لأكثر من 20 عنوانًا من المسلسلات الدرامية باللغة الكورية التي تنتجهاوتعرضها JTBC.

ومن بين المسلسلات المشمولة في الاتفاقية: "المجد"، "البحر الصامت"، "الموتى جميعًا"، "الأميرة الأولى"، "الحارسالملكي" و"الحب في أزمة".

حيث تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مكانة نتفلكس كوجهة رئيسية لمحبي المحتوى الكوري حول العالم.

استثمار في المحتوى والمواهب الكورية



وعدت نتفلكس بدعم وزراعة صانعي المحتوى والاستوديوهات الكورية وراء عروض مثل "لعبة الحبار"، موضحة كيفتخطط لإنفاق بعض من 2.5 مليار دولار التي خصصتها للمحتوى الكوري.

وقال المدير التنفيذي المشارك لنتفلكس، تد ساراندوس، في وقت سابق هذا الشهر، إن شركته ستمول برامج تدريبية للجيلالقادم من المخرجين والفنانين، سواء أمام أو خلف الكاميرا.

وستعمل نتفلكس مع منظمات محلية لتحديد وصقل المواهب الشابة، قائلاً: "بين عامي 2022 و2025، سيأتي واحد منكل خمسة عناوين لنتفلكس في كوريا من كاتب أول أو مخرج أول".

وأشار ساراندوس إلى أن حوالي ثلث أعضاء نتفلكس شاهدوا عنوانًا كوريًا وأن وقت المشاهدة لهذه المحتوى ازداد ستةأضعاف في أربع سنوات فقط.



شراكات محلية مع جهات فاعلة كورية



أكدت نتفلكس على التزامها بالشراكة مع اللاعبين المحليين في السوق الكورية. وقالت نتفلكس إنها تتعاون مع الجمعيةالكورية للإذاعة لمساعدة الطلاب المحليين الموهوبين على اكتساب خبرة في صناعة الإنتاج.

كما تعمل نتفلكس مع جمعية رجال الأعمال المصريين EBA لعقد مائدة مستديرة حول التعاون التجاري الكوري المصري. وتشارك نتفلكس في حوار عربي كوري مع معهد البحوث والدراسات العربية لتبادل وجهات النظر حول القضايا العالميةوالإقليمية.