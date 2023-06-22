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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتجنب كارثة.. أوكرانيا تنفذ أكبر حملة إصلاحات في التاريخ الحديث |تفاصيل

صدى البلد

قال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشتشينكو، اليوم الخميس، إن أوكرانيا تنفذ أكبر حملة إصلاحات في التاريخ الحديث لنظام الكهرباء استعدادا لشتاء آخر من الضربات الجوية الروسية المحتملة.

وكتب جالوشتشينكو، عبر “تليجرام”، “حملة الإصلاح الأكثر شمولا في تاريخ منشآت الطاقة جارية حاليا في أوكرانيا’”.

وأضاف: “يتم استعادة مرافق توليد وتوزيع الطاقة، والعمل جار لتعزيز قدرة نظام الطاقة على الصمود في وجه التحديات العسكرية”.

وضاعفت أوكرانيا تقريبا تعريفة الكهرباء للمستهلكين منذ 1 يونيو للعثور على أموال للاستعداد لفصل الشتاء، عندما يكون استهلاك الطاقة عادة في أعلى مستوياته.

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تسببت الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة العام الماضي في انقطاع التيار الكهربائي الشامل وانقطاع المياه لملايين الأوكرانيين خلال فصل الشتاء، مما ألحق أضرارا بحوالي 43٪ من البنية التحتية للطاقة في البلاد، وفقا لشركة الطاقة المملوكة للدولة “أوكرينيرجو”.

أوكرانيا الضربات الجوية الروسية روسيا

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