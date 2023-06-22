قرار حاسم من الكونجرس الأمريكي بشأن علاقات ترامب مع روسيا

أصدر مجلس النواب الأمريكي قرارا يدين عضو الكونجرس، آدم شيف، لتصريحاته حول علاقات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مع روسيا.

تم تبني القرار بهامش ضئيل بسبب الأغلبية الجمهورية: صوت 213 شخصا لصالحه، وصوت 209 مشرعين ضده.

وقال شيف، بصفته رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب، إن هناك أدلة تؤكد صحة الادعاءات ضد ترامب.

واعتبر الجمهوريون أنه بذلك أساء استخدام سلطاته.

ويوصي القرار بأن تحقق لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب في تصرفات شيف.

وفي وقت سابق، قال المدعي الخاص، جون دورهام للمشرعين، إنه لم يكن لدى أجهزة المخابرات الأمريكية أي سبب لبدء تحقيق ضد ترامب بشأن العلاقات المزعومة مع روسيا.