عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قاضية عينها ترامب تشرف علي قضية وزارة العدل ضد نجل الرئيس الأمريكي

نجل بايدن
نجل بايدن

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن القاضية الفيدرالية، ماريلين نوريكا، المعينة من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، ستترأس القضية التي رفعتها وزارة العدل ضد نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هانتر بايدن.

وحسب “سي إن إن”، حصلت نوريكا، على دعم كل من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين من ولاية ديلاوير عندما تم ترشيحها من قبل ترامب.

وبالأمس، وافق هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على الاعتراف بالذنب في جنحتين ضريبيتين فيدراليتين بالإضافة إلى تهمة واحدة تتعلق بالأسلحة النارية في صفقة مع وزارة العدل الأمريكية.

والصفقة، التي تأتي بعد شهور من المناقشات بين المدعين الفيدراليين والفريق القانوني لهانتر بايدن، ستجعله يوافق على المراقبة في تهم جنحة بعدم دفع ضرائب 2017 و 2018 في الوقت المحدد.

إعلان صادم من بومبيو بشأن صفقة نجل الرئيس الأمريكي مع وزارة العدل

رئيس مجلس النواب الأمريكي: نجل بايدن كان يجب أن يسجن بسبب جرائمه

كما ستتهم وزارة العدل نجل بايدن بشرائه مسدسا في وقت كان يتعاطى فيه المخدرات، رغم أنها وافقت على عدم مقاضاته في هذا الشأن.

ومن المرجح أن تكون الصفقة، التي تخضع لموافقة قاض فيدرالي، موضوعا رئيسيا خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

ومن المرجح أن تحل الصفقة تحقيقا مستمرا في مخالفات مزعومة من قبل هانتر بايدن دون أن يواجه خطر عقوبة السجن الفيدرالية.

دونالد ترامب وزارة العدل هانتر بايدن الرئيس الأمريكي بايدن نجل بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

عالميا.. ارتفاع الدولار الأمريكي بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

صدمة أهلاوية | صفقة المهاجم السوبر طارت .. وهذا النادي خطفه في لحظة

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

الوقت مناسب .. شعبة الذهب توجّه رسالة مهمة للمقبلين على الزواج

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

موضوعات متعلقة

اندلاع حريق هائل بأكبر مصفاة نفط في رومانيا

ضابط مخابرات أمريكي يعلن موعد نهاية حرب أوكرانيا

سقوط كييف.. ضابط مخابرات أمريكي يعلن هزيمة أوكرانيا في الحرب

رئيس البرازيل: على روسيا وأوكرانيا إيجاد طريق نحو السلام

إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن انضمامها لحلف الناتو

لأول مرة.. فيديو لخط أنابيب الغاز “نورد ستريم-2” يكشف أسرارا جديدة |شاهد

الفيدرالي الأمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية

فرنسا.. 4 أشخاص في حالة حرجة بعد انفجار بوسط باريس

ترشيحاتنا

فاكر تليفون نوكيا ده ؟.. لو معاك مستعمل هتبيعه بـ 40 ألف جنيه

خفر السواحل الأمريكي يعلن استمرار البحث عن الغواصة المفقودة دون نتائج

9.4 مليار دولار دخل قناة السويس خلال عام.. أحمد موسى يوضح

لصوص الفيز والبطاقات| ضبط أخطر عصابة للاستيلاء على أموال عملاء البنوك.. ارتكبوا 23 واقعة

أحمد موسى : الإنجازات بترد على الشائعات | والمصريون يحبون قناة السويس

في ذكراه.. الشاعر زين العابدين فؤاد يكشف تفاصيل جديدة عن العندليب| خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول الرئيس السيسي لفرنسا للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

أولاد الفنانين يخطفون الأنظار | نجل كريم عبد العزيز وابنة تامر أمين حديث السوشيال ميديا ..شاهد

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

فيديو

يحدث في المدينة المنورة.. استقبال مؤثر للحجاج المصريين بنشيد «طلع البدر علينا»|فيديوجراف

سمكة الثعبان بشاطئ جليم تثير الجدل|هل نتجنب نزول البحر هذا الصيف؟

أمطار في يونيو .. سر تحذير الأرصاد الجوية للمواطنين

مش شيخ جامع .. زوجة خالد يوسف تعلق على علاقاته النسائية|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ