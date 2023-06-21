قاضية عينها ترامب تشرف علي قضية وزارة العدل ضد نجل الرئيس الأمريكي

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن القاضية الفيدرالية، ماريلين نوريكا، المعينة من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، ستترأس القضية التي رفعتها وزارة العدل ضد نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هانتر بايدن.

وحسب “سي إن إن”، حصلت نوريكا، على دعم كل من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين من ولاية ديلاوير عندما تم ترشيحها من قبل ترامب.

وبالأمس، وافق هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على الاعتراف بالذنب في جنحتين ضريبيتين فيدراليتين بالإضافة إلى تهمة واحدة تتعلق بالأسلحة النارية في صفقة مع وزارة العدل الأمريكية.

والصفقة، التي تأتي بعد شهور من المناقشات بين المدعين الفيدراليين والفريق القانوني لهانتر بايدن، ستجعله يوافق على المراقبة في تهم جنحة بعدم دفع ضرائب 2017 و 2018 في الوقت المحدد.

كما ستتهم وزارة العدل نجل بايدن بشرائه مسدسا في وقت كان يتعاطى فيه المخدرات، رغم أنها وافقت على عدم مقاضاته في هذا الشأن.

ومن المرجح أن تكون الصفقة، التي تخضع لموافقة قاض فيدرالي، موضوعا رئيسيا خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

ومن المرجح أن تحل الصفقة تحقيقا مستمرا في مخالفات مزعومة من قبل هانتر بايدن دون أن يواجه خطر عقوبة السجن الفيدرالية.